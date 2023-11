Geothermiekraftwerk Landau mal wieder außer Betrieb

Das Geothermiekraftwerk in Landau steht still - offenbar schon länger. Grund sind laut Landesamt für Geologie und Bergbau "Alterungsprozesse" bei der Anlagentechnik.

Das Landesamt für Geologie und Bergbau prüft und genehmigt in Rheinland-Pfalz Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme aus Tiefengeothermie. Das Amt kontrolliert diese Kraftwerke auch. Im Landauer Erdwärmekraftwerk seien beim Überprüfen der Anlagentechnik unter anderem Hinweise auf Verschleiß festgestellt worden, teilte das Landesamt SWR-Aktuell mit. Deshalb musste die Geothermieanlage heruntergefahren werden.

Bergamt: Geothermiekraftwerk bleibt erstmal außer Betrieb

Der Kraftwerksbetreiber, die Firma Geox, plane aktuell weitere Prüfungen und die Instandsetzung der Anlage, so die Landesbehörde. Das Kraftwerk dürfe erst wieder hochgefahren, wenn die Firma dem Bergamt nachgewiesen hat, dass die ganze Anlage sicher und zuverlässig betrieben werden kann. Die Betreiberfirma hat auf mehrere SWR-Anfragen bisher nicht reagiert.

Brisant: Am Donnerstag will die Karlsruher Firma Vulcan Energie offiziell eine Versuchsanlage zur Gewinnung von Lithium einweihen. Die sogenannte Lithiumelektrolyseoptimierungsanlage (LEOP) befindet sich direkt am Geothermiekraftwerk Landau. Mit der Anlage soll der Stoff Lithium in größerem Stil aus dem Tiefenwasser gewonnen werden. Bisher hatte die Firma das nur im Labor nachgewiesen. Dieses Lithium aus Landau soll in der europäischen Batterie- und Automobilindustrie genutzt werden.

Das Innenleben der Anlage in Landau. SWR

Lithiumoptimierungsanlage kann aktuell nicht optimieren

Solange das Geothermiekraftwerk allerdings außer Betrieb ist, kann auch kein heißes Thermalwasser aus mehr als 3.000 Metern Tiefe nach oben befördert werden, um daraus Strom und Wärme zu erzeugen. Und folglich kann die neue Versuchsanlage auch kein Lithium aus dem heißen Wasser extrahieren.

Tiefenwasser per Lkw von Insheim nach Landau?

Solange das Kraftwerk in Landau heruntergefahren ist, will Vulcan Energie das Tiefenwasser, also die sogenannte Sole, vom firmeneigenen Geothermiekraftwerk im nahe gelegenen Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) nach Landau transportieren, per Lkw, erklärte Francis Wedin von Vulcan Energie. Damit könne die Versuchsanlage für Lithiumgewinnung dann betrieben werden.

Bestandteile einer Lithium-Ionen-Batterie SWR

Mit der Anlage will die Firma Vulcan Energie das von ihr entwickelte Verfahren zur Lithiumgewinnung nach eigenen Angaben in größerem Maßstab testen und optimieren. Das in Landau gewonnene Lithiumchlorid soll nach Frankfurt-Höchst transportiert, um dort in einem eigenen Werk zu batteriefähigen Lithium verarbeitet zu werden. Zunächst sollen das 45 Tonnen pro Jahr sein.

Vulcan Energie plant nach eigenen Angaben 2026 in Landau eine Anlage zu eröffnen, in der noch in weit größerem Stil Lithium gewonnen werden kann.