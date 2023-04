Gibt es Erdwärme und Lithium zwischen Ludwigshafen und Neustadt? Sogenannte Rüttelfahrzeuge sollen ab Herbst in der Region rund 400 Quadratkilometer Fläche in der Vorderpfalz untersuchen.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energie will im Herbst mit Hilfe von Rüttelfahrzeugen den Untergrund in der Vorderpfalz genauer untersuchen lassen. Nach ähnlicher Erkundung in der Südpfalz will die Firma nun herausfinden, an welchen Stellen in der Vorderpfalz sich die Förderung von Erdwärme oder Lithium mit Hilfe von Geothermie lohnen könnte.

Firma will 3-D-Karten vom Untergrund erstellen

Bei den seismischen Untersuchungen, umgangssprachlich auch "Rütteln" genannt, fahren spezielle Lkw eine bestimmte Strecke ab. Dabei setzen die Fahrzeuge schwere Platten ab, die den Boden zum Schwingen bringen. Mit Hilfe dieser Schwingungen werden 3-D-Karten vom Untergrund erstellt.

Laut Unternehmen soll im Herbst die Region zwischen Ludwigshafen und Neustadt untersucht werden. Das Erkundungsgebiet sei zwischen 350 bis 400 Quadratkilometer groß. Wo genau gerüttelt wird, soll mit den Kommunen abgesprochen werden. Die Firma schreibt auf SWR-Anfrage: "Eine genauere Abgrenzung der in Frage kommenden Gemeinden ist Gegenstand der kommenden Gespräche mit den Kommunen."

Kommunen informieren sich

Im März hatte das Unternehmen unter anderem Vertreter von Kommunen, Behörden und Energieversorgern über das Vorhaben informiert. Es habe zwei Informationsveranstaltungen gegeben, bei der auch Vertreter der Stadt Bad Dürkheim zugegen waren. In der Stadt soll nach eigenen Angaben der östliche Rand untersucht werden. Es sei alles geklärt, teilte die Stadt mit.

Auch die Stadt Neustadt hat sich bereits über die Rüttel-Pläne informiert. Die Firma habe zugesagt, "etwaige Schäden durch die eingesetzten Lkw an Straßen, Wegen, landwirtschaftlichen Flächen etc. zu regulieren", hieß es. "Insofern bestehen zum aktuellen Zeitpunkt keine Bedenken gegen die seismologischen Untersuchungen."

Wo wird gerüttelt?

Im Juni will Vulcan Energie einen genauen Zeitplan für die Rüttelversuche in der Vorderpfalz bekannt geben. Beim Landesamt für Geologie und Bergbau ist noch kein Antrag auf Zulassung der Untersuchungen eingegangen.