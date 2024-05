Bei der Baumarktkette Hornbach aus Bornheim in der Südpfalz laufen die Geschäfte nicht mehr so gut wie in den Coronajahren. Es gibt zwar mehr Kunden, aber weniger Gewinn und Umsatz. Trotzdem schaut das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Auch wegen eines neuen Geschäftsbereichs, der auf Barrierefreiheit ausgelegt ist.