Lithium gilt als begehrter Rohstoff in der Wirtschaft. In Landau gibt es seit einem halben Jahr eine Versuchsanlage zur Gewinnung des Metalls. Bald könnte dort sogar eine Fabrik gebaut werden. Einige Bürgerinnen und Bürger beunruhigt das Vorhaben. Sie fürchten sich vor einer unsicheren Technik. Denn das letzte Geothermie-Projekt in Landau endete mit Rissen in Häuserwänden. Bei einer Informationsveranstaltung am Dienstagabend wurden die Menschen über das Bauvorhaben informiert.