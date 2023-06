Wie kann die Wärmewende gelingen? Mit Geothermie, das wird günstiger für alle und ist besser für die Umwelt, sagt die Stadt Landau. Zu schön, um wahr zu sein, sagen die Gegner. Ende Juni soll der Stadtrat abstimmen.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass die Stadt Landau ihre ablehnende Haltung zur Geothermie aufgegeben hat. Aus dem "Nein" wurde ein "Vielleicht". Und nun, gut 12 Monate später, könnte aus dem "Vielleicht" ein deutliches "Ja" werden.

Wie funktioniert Geothermie? Bei Geothermie wird nach Erdwärme gebohrt, um sie entweder zur Erzeugung von Strom oder Wärme zu nutzen. Laut dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg wird zwischen zwei Nutzungsarten unterschieden: die oberflächennahe Erdwärmenutzung (bis zu 400 Meter Tiefe) und die Tiefengeothermie. Bei der Tiefengeothermie wird Erdwärme aus mehreren Kilometern Tiefe gewonnen, indem Thermalwasser gefördert wird. Die Temperatur des heißen Wassers ist deutlich höher als bei der oberflächennahen Geothermie. Sie kann bis zu 160 Grad Celsius betragen. Thermalwasser mit einer derart hohen Temperatur eignet sich ideal für die Stromerzeugung und Wärmeversorgung. Dazu wird das heiße Wasser aus der Tiefe in ein Kraftwerk geleitet. Dort verdampft es und der Dampf treibt Turbinen an. Aus der Bewegung entsteht wiederum Strom.

Am Dienstag hat die Stadt ihre Pläne vorgestellt, wie es mit der Geothermie in Landau weitergehen soll. Landau will Verhandlungen mit zwei Unternehmen aufnehmen - Vulkan Energy aus Karlsruhe und der IKAV Group.

Mehrere Bohrungen geplant

Beide Unternehmen sind keine Unbekannten: Vulkan betreibt das Geothermiekraftwerk in Insheim, der IKAV Group gehört das in Landau. Sie wollen über mehrere Bohrungen in und um Landau Wärme, Strom und Lithium gewinnen. Im Gegenzug sollen sie die Stadt mit Fernwärme versorgen und das zu einem Preis, der unter dem fossiler Energieträger liegt. Der Einbau von teuren Wärmepumpen wäre dann nicht mehr nötig, argumentiert die Stadtverwaltung: Mensch und Umwelt würden davon profitieren.

Bürgerinitiative: Risiko ist viel zu hoch

Wer von den Plänen alles andere als begeistert ist, ist die Bürgerintiative gegen Geothermie in Landau. Die Geothermie habe in den vergangenen Jahren viele Schäden in Landau angerichtet, so Mitglied Thomas Hans gegenüber dem SWR. Tatsächlich hatten Erschütterungen Risse in Häusern und Straßen verursacht, ein Problem, das auch in anderen Städten im Zusammenhang mit der Geothermie aufgetreten ist. Dass die Stadt Landau nun weiterhin auf diese Technik setzt, sei hochproblematisch, sagt die Bürgerinitiative. Und: Das Landauer Geothermiewerkraftwerk stehe doch immer wieder still. Wie könne man so eine zuverlässige Versorgung gewährleisten?

Und so geht es weiter

Die Verwaltung bringt ihren Vorschlag am 13. Juni in den Hauptausschuss ein. Am 15. Juni soll es eine Informationsveranstaltung für die Landauerinnen und Landauer geben. Am 27. Juni wird dann der Stadtrat über den Verwaltungsvorschlag entscheiden.