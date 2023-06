Fernwärme durch Erdwärme: Was sagen die Bürger in Landau zu Geothermie-Plänen?

Die Stadt Landau diskutiert über die Energieversorgung mit Geothermie. Ende Juni soll der Stadtrat entscheiden. Jetzt gab's eine Info-Veranstaltung. Was sagen die Bürger?

Eines stellte Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) zu Beginn der Infoveranstaltung am Donnerstag direkt klar: Tief unter der Stadt liegt in der Erde ein erneuerbarer Wärmeschatz – doch ob dieser tatsächlich Landau einmal zu großen Teilen mit Wärme versorgen wird, das stehe noch lange nicht fest.

Energieversorger: Geothermie könnte ganze Stadt heizen

So wie alle anderen Kommunen in Deutschland stellt sich auch die Stadt Landau die Frage: Wie schaffen wir die Wärmewende - weg vom Heizen mit Gas und Öl und hin zu erneuerbaren Wärmequellen? Um das zu beantworten, will die Stadt bis zum nächsten Jahr einen Plan aufstellen, wie die Landauer bisher heizen und wie sie in Zukunft heizen könnten. Eine solche kommunale Wärmeplanung ist in Rheinland-Pfalz bisher noch keine Pflicht, wird aber bereits gefördert.

Der lokale Versorger "Energie Südwest" sagt, theoretisch könnte die Erdwärme aus der Tiefengeothermie das gesamte Stadtgebiet beheizen. Dafür müsste aber die Wärme da sein - und ein Leitungsnetz, das der Energieversorger massiv ausbauen müsste.

"Die Vorfälle in der Vergangenheit haben nicht dazu beigetragen, die Tiefengeothermie ins Herz der Bürger zu bringen."

Landau und die Geothermie, das ist bisher keine Erfolgsgeschichte. "Die Vorfälle in der Vergangenheit haben nicht dazu beigetragen, die Tiefengeothermie ins Herz der Bürger zu bringen", sagt Oberbürgermeister Geißler. Bei der Infoveranstaltung drehten sich etliche Fragen der Bürgerinnen und Bürger um die Themen Erdbeben, Grundwasserschutz, Lärmbelastung. Etwa 120 Menschen waren bei der Veranstaltung vor Ort, etwa 60 verfolgten laut Stadt den Livestream der Veranstaltung.

Rückblick: Pannenserie des Geothermiekraftwerks Landau 2007 war das Geothermiekarftwerk Landau in Betrieb gegangen, als erstes Erdwärmekraftwerk in Rheinland-Pfalz - gefeiert und begrüßt von der Landespolitik. Damalige Anteilseigner waren die Pfalzwerke und der Landauer Energieversorger Energie Südwest. Aber es lief von Anfang an nicht rund: Die Anlage musste immer wieder heruntergefahren werden, es kam zu Erderschütterungen und Bewohner meldeten Risse an ihren Häusern. Das führte dazu, dass das Kraftwerk seine Leistung dauerhaft drosseln musste. Die Folge: Die Anlage konnte nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, um Strom und Wärme zu erzeugen. Es drohte eine Insolvenz. Die konnte 2013 abgewendet werden: Die Energie Südwest und die Pfalzwerke verkauften ihre Anteile am Landauer Kraftwerk nach und nach an die Firma Daldrup. Kurz darauf folgte der Shutdown: 2014 kam es zu Bodenhebungen im Bereich der Anlage. Auch Bahngleise waren davon betroffen. Die für den Betrieb zuständige Genehmigungsbehörde - das Landesamt für Geologie und Bergbau - entschied daraufhin, dass das Erdwärmekraftwerk "vorsorglich vorübergehend" abgeschaltet werden muss. Später stellte sich heraus, dass aus einem Leck in einer der beiden Bohrungen giftiges Tiefenwasser ausgetreten und ins Grundwasser gelangt war. Das Kraftwerk blieb daraufhin rund drei Jahre abgeschaltet. In dieser Zeit hatte die Firma Daldrup die lecke Bohrung reparieren und die Sicherheitstechnik komplett erneuern lassen. Bis das Landesamt für Bergbau und Geologie aber grünes Licht für die endgültige Wiederinbetriebnahme gab, dauerte es nochmals rund drei Jahre. Und es gab erneut einen Besitzerwechsel. Die Firma Daldrup verkaufte 2019 ihre Anteile zu 100 Prozent an den Finanzinvestor IKAV. Die Firma Geox blieb aber weiter Betreiber der Anlage in Landau.

"Wir haben bei der Tiefengeothermie eine große Lernkurve gemacht", sagt Thomas Kohl, den die Stadt für diesen Abend als Geothermie-Experten eingeladen hat. Er ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie.

"Wir haben kein Interesse daran, dass es wackelt", sagt Thorsten Weimann, Geschäftsführer von Vulcan Energie. Die Firma aus Karlsruhe betreibt das Geothermiewerk im benachbarten Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) und will mit der Förderung von Lithium, dem Verkauf von Wärme und Strom Geld verdienen. Dazu kommt noch der Finanzinvestor IKAV, dem das Geothermiewerk in Landau gehört. Beide Firmen wollen mit der Stadt ins Geschäft kommen und Wärme verkaufen.

Bürger bleiben skeptisch beim Thema Geothermie

Die Stimmung im Saal ist sachlich. Nur ein Geothermie-Gegner ruft gelegentlich dazwischen. Es werden viele Fragen gestellt, weswegen die Veranstaltung auch verlängert werden muss. Ob es so gut sei, wenn sich die Stadt bei der künftigen Wärmeversorgung in die Hände von zwei Unternehmen begebe, fragt beispielsweise ein Zuhörer. Und jemand anderes fragt, ob es denn nicht auch klimaneutrale Alternativen zur Geothermie gebe.

Noch sei ja nichts beschlossen, heißt es da vom Landauer Oberbürgermeister: "Wir sind nicht blauäugig." Er und andere Vertreter der Stadtverwaltung betonen, dass man mit den Unternehmen nur ins Geschäft komme, wenn technisch alles sicher sei, die Haftungsübernahme bei Schäden auf der Seite der Unternehmen liege und Vorverträge gemacht werden - die Lieferung von Wärme also garantiert werde.

Ende Juni soll der Landauer Stadtrat entscheiden, ob Stadtverwaltung und Unternehmen weiter miteinander verhandeln werden. Um ausreichend Wärme zu erzeugen, müssten weitere Bohrungen in tiefe Erdschichten gemacht werden. Das kündigten beide Unternehmen schon an. Die Firma Vulcan will nach eigenen Angaben noch in diesem Jahr süd-östlich von Landau am Schleidberg eine Bohrung vorbereiten.