Wegen Edenkoben: Demo in Neustadt mit bis zu 1.600 Menschen angemeldet

Nach dem sexuellen Missbrauch einer Schülerin in Edenkoben bereitet sich die Polizei in Neustadt an der Weinstraße auf eine größere Demonstration am Sonntagnachmittag im Stadtteil Böbig vor.

Unter dem Motto "Von Eltern für Eltern, zum Schutz unserer Kinder" rufen die Veranstalter in den sozialen Medien zur Teilnahme an der Kundgebung auf. Anlass der Demonstration sei der "aktuelle Fall des Kindesmissbrauchs durch den Sexualstraftäter in unserer Region", heißt es dort. Gleichzeitig betonen die Veranstalter, dass es sich bei der Kundgebung um keine politische Veranstaltung handeln soll. Außerdem kursiert im Internet ein Flyer, in dem der in der Öffentlichkeit unter anderem durch den Privatsender RTL II bekannte Carsten Stahl mit seinem "Bündnis Kinderschutz" als Unterstützer der Demonstration genannt wird. Edenkoben Einzelheiten zur Tat Entführung und Missbrauch einer Schülerin in Edenkoben - Das ist bislang bekannt Auf dem Schulweg in Edenkoben wurde am Montag ein zehnjähriges Mädchen in ein Auto gezerrt, entführt und missbraucht. Das ist bisher über die Tat bekannt. 16:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Stadt Neustadt: Hinter Demo steht Elterninitiative Nach Auskunft der Stadtverwaltung hat eine Privatperson die Demo in Neustadt-Böbig angemeldet. Ein Sprecher teilte auf SWR-Anfrage mit: "Nach Informationen unserer Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung ist keine politische Ausrichtung oder ideologische Gesinnung bei der anmeldenden Person erkennbar. Vielmehr handelt es sich bei den Initiatoren um eine Elterninitiative. Eine Organisation dahinter ist uns nicht bekannt." Bundes- und Landtagsabgeordnete eingeladen Ein Sprecher der Polizei sagte auf Anfrage nur: "Wir haben die Veranstaltung im Blick." Auf jeden Fall dabei sein werden Vertreter der Politik: Dem Aufruf zufolge, der im Netz kursiert, sind unter anderem die Bundestagsabgeordneten Isabel Mackensen-Geis (SPD) und Johannes Steiniger (CDU) sowie die Landtagsabgeordneten Dirk Herber (CDU) und Claus Schick (SPD) eingeladen worden. Steininger und Schick haben auf SWR-Anfrage ihre Teilnahme angekündigt, Mackensen-Geis und Herber haben abgesagt. Es ist bereits die zweite Demo dieser Art in Neustadt. Am vergangenen Montag waren laut Polizei rund 80 Demonstranten friedlich durch die Innenstadt gezogen. Demnach hatte die Polizei den Eindruck, dass vor allem Eltern aus Neustadt an der Kundgebung teilnahmen. Zweite kleine Demo in Hambach angemeldet Am Sonntagnachmittag sei auch wieder eine Demonstration im Stadtteil Hambach angemeldet, teilte die Stadtverwaltung mit. Diese Kundgebung habe aber nichts mit der anderen Veranstaltung zu tun. Es sei ein Aufzug, der meist alle zwei Wochen stattfinde. Ein Teil der meist 60 bis 120 Teilnehmer wird laut Stadt der Querdenker-Szene zugerechnet.