Ein 21-jähriger Mann steht in Wiesbaden auf einem Gehweg plötzlich in Flammen. Er hatte sich mit einer Gießkanne voll Benzin in der Hand eine Zigarette angezündet.

Die Rettungskräfte sind am frühen Montagabend zu einer brennenden Person auf einem Gehweg am Wiesbadener Gustav-Stresemann-Ring gerufen worden. Es war der 21-jähriger Mann. Hand und Oberschenkel des jungen Mannes hatten Feuer gefangen. Selbstentzündung war Unfall Die Feuerwehr konnte den Mann schnell löschen. Laut Polizei stellte sich schnell heraus, dass es ein Unfall war. Der 21-Jährige war kurz zuvor an einer Tankstelle gewesen. Der Roller des 21-Jährigen war nämlich liegengeblieben. Der Mann hatte anscheinend Benzin in eine Gießkanne gefüllt und war damit zu seinem Roller zurückgelaufen. Auf dem Weg zu seinem Roller habe sich der 21-Jährige eine Zigarette angezündet, so die Polizei. Daraufhin fing seine Hand und sein Oberschenkel Feuer. Schwere Verbrennungen - aber keine Lebensgefahr Der Mann wurde in eine Wiesbadener Klinik gebracht und später in eine Offenbacher Spezialklinik verlegt. Wie die Polizei mitteilt, besteht für den 21-Jährigen keine Lebensgefahr.