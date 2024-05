Sprinter-Fahrer rastet auf A61 aus und greift Lkw-Fahrer an

per Mail teilen

Auf der A61 bei Daxweiler (Kreis Bad Kreuznach) ist der Fahrer eines Kleintransporters auf einen Lastwagenfahrer losgegangen. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Sprinter-Fahrer.

Der Vorfall war am vergangenen Donnerstag passiert. Laut Polizei gerieten der Fahrer eines Kleintransporters und eines Lkw auf der A61 in Streit. In Höhe der Tank- und Rastanlage Hunsrück Ost bei Daxweiler kam es dann zu dem Vorfall: Der Sprinter-Fahrer bremste den Lkw-Fahrer mitten auf der Autobahn bis zum Stillstand aus.

Sprinter-Fahrer versucht Lkw-Fahrer zu schlagen

Nach dem Bremsmanöver hupte der Lkw-Fahrer. Der Sprinter-Fahrer stieg aus und ging auf den Lastwagen zu. Der Mann habe dann versucht, dem Lkw-Fahrer durch die geöffnete Scheibe ins Gesicht zu schlagen, so die Polizei.

Danach habe er sich wieder in seinen Transporter gesetzt, Gas gegeben und den Lkw gerammt. Laut Polizei fuhr er danach einfach weg.

Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim ermittelt jetzt wegen Nötigung, versuchter Körperverletzung und Unfallflucht. Außerdem sucht sie Zeugen des Vorfalls.