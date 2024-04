Am Landgericht Landau steht der Missbrauchs-Prozess von Edenkoben kurz vorm Abschluss. Am Donnerstag könnte das Urteil gegen den 62-jährigen vorbestraften Sexualstraftäter fallen.

Zwei Verhandlungstage stehen voraussichtlich noch an im Prozess um die Entführung und den sexuellen Missbrauch einer Zehnjährigen in Edenkoben. Der Fall hatte im vergangenen September in Rheinland-Pfalz viele Menschen erschüttert.

Kommt der vorbestrafte Sexualstraftäter in Sicherungsverwahrung?

Am Montag werden vor dem Landgericht Landau die letzten Beweise angeschaut. Spannend wird dann sein, was der forensische Gutachter über den Angeklagten und seine Gefährlichkeit sagen wird. Auch das Plädoyer, also der Schlussvortrag der Oberstaatsanwältin steht am Montag an. Sie wird sagen, welche Strafe sie für den Angeklagten fordert. Nach ihr spricht der Vertreter der Nebenklage, also der Anwalt der Eltern des Mädchens.

Prozess um Missbrauch von Schülerin: Urteil vielleicht Donnerstag

Am Donnerstag, dem wahrscheinlich letzten Prozesstag, soll die Pflichtverteidigerin des Angeklagten ihr Plädoyer halten. Am gleichen Tag könnte direkt das Urteil fallen. Für den Angeklagten geht es möglicherweise auch darum, nach einer Haftstrafe in die Sicherungsverwahrung zu kommen. Um das Opfer zu schützen, wird die Öffentlichkeit bei den drei Plädoyers ausgeschlossen, teilweise auch bei der Verkündung des Urteils.

Der 62-jährige Angeklagte hat über seine Verteidigerin eingeräumt, das Kind auf dem Schulweg entführt und in einer Fabrikruine sexuell missbraucht zu haben. Erst acht Wochen vor der Tat war der Mann aus der Haft entlassen worden. Eltern aus Neustadt und Edenkoben hatten im Internet vor dem vorbestraften Sexualstraftäter gewarnt. Das Anlegen einer Fußfessel hatte der Mann verweigert.