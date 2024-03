Entführung in Osnabrück: Polizei nimmt in Kaiserslautern dritten Verdächtigen fest

Nach der mutmaßlichen Entführung eines Mannes in Osnabrück hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Er stammt wie die beiden anderen aus dem Raum Kaiserslautern.

Der dritte Tatverdächtige konnte bereits am 28. Februar in Kaiserslautern festgenommen werden, wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück mitteilte. Schon Mitte Februar waren die anderen beiden Tatverdächtigen im Raum Kaiserslautern festgenommen worden.

Zeugen hatten am 9. Februar gesehen, wie ein 26-jähriger Mann in Osnabrück mit Gewalt in einen Transporter gezogen wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der Mann anschließend gefesselt.

Opfer kann sich befreien, Täter flüchten zu Fuß

Der Mann konnte sich aber selbst befreien und informierte die Polizei. Die Beamten fanden den Wagen schließlich im rund 15 Kilometer entfernten Lotte. Dort hatte sich der Transporter festgefahren und die Täter flüchteten zu Fuß.

Drei Männer aus Kaiserslautern in Untersuchungshaft

Die Polizei ging zunächst von bis zu vier Tätern aus. Bei den folgenden Ermittlungen führten die Spuren in die Westpfalz. Daraufhin wurden die Tatverdächtigen in der Region Kaiserslautern festgenommen. Sie sind derzeit in Untersuchungshaft. Auch habe es umfangreiche Durchsuchungen in Kaiserslautern gegeben.

Weshalb der 26-Jährige offenbar entführt werden sollte, werde noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die mutmaßlichen Täter ihr Opfer nicht zufällig ausgesucht haben. Die Tatverdächtigen schweigen bisher in den Vernehmungen. Weitere Einzelheiten gab die Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt.