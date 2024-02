per Mail teilen

Die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Rodalben will die Menschen noch besser warnen. Dafür sollen mobile Sirenen angeschafft werden. Wie wichtig diese sein können, hat sich bei einem großen Ereignis im vergangenen Jahr gezeigt.

Mitte Juni des vergangenen Jahres hielt ein Waldbrand zwischen Rodalben und Pirmasens die Menschen in Atem. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Feuer auch auf Häuser übergreift, mussten rund 350 Personen evakuiert werden. Am Ende ging alles gut aus. Der Waldbrand konnte von zahlreichen Feuerwehrleuten gelöscht werden und die Anwohner konnten in ihre Häuser zurück.

Der Einsatz habe aber auch gezeigt, wie wichtig es sei, die Menschen schnell und möglichst gut warnen zu können, sagt Kurt Becker, der Büroleiter der Verbandsgemeinde Rodalben. Von Seiten der Feuerwehr gebe es den Wunsch, noch flexibler warnen zu können - mit so genannten mobilen Sirenen.

Mobile Sirenen können flexibler genutzt werden

Diese können nach Angaben des Herstellers schnell und einfach auf dem Dach eines Fahrzeuges angebracht werden. In der Sirene, die wie eine Kugel aussieht, sei ein 360-Grad-Rundlautsprecher integriert. Damit können Sprachdurchsagen gemacht werden. Beispielsweise sei es auch möglich, vorab eine Durchsage aufzuzeichnen und immer wieder abzuspielen, während man durch die Straßen fährt, informiert Becker.

"Der Vorteil dieser mobilen Sirenen ist, dass man flexibler bei den Warnungen ist", sagt der Büroleiter. Der Kreis Südwestpfalz und auch die Verbandsgemeinde Dahn nutzten beispielsweise solche Anlagen bereits. Ob auch die Verbandsgemeinde Rodalben drei mobile Sirenen kaufen wird, entscheidet der Verbandsgemeinderat am Montagabend.

Förderprogramm für neue Sirenen nach Flut im Ahrtal

Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal ist das Thema Sirenen generell wieder neu in den Fokus gerückt. Der Grund: Seit der Bund sein Luftschutzwarnnetz aufgegeben hat, ist vielerorts kein spezielles Sirenennetz zur Bevölkerungswarnung mehr vorhanden. Um die Sirenen auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen, gibt es ein Förderprogramm des Landes.

Nach Angaben der Verbandsgemeinde Rodalben gilt dieses Förderprogramm allerdings nicht für die mobilen Sirenen. Deswegen hofft die VG, dass der Kreis Südwestpfalz die Verbandsgemeinde bei der Finanzierung der insgesamt rund 16.000 Euro teuren Sirenen unterstützt. Ob die Verbandsgemeinde auch die festen Sirenen auf den Dächern erneuern wird, steht nach Angaben des Büroleiters noch nicht fest. Die mobilen Sirenen seien zumindest schon einmal eine gute Übergangslösung, so der Büroleiter.