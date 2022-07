Seit Flut im Ahrtal "erhöhter Handlungsbedarf"

per Mail teilen

Personal, Sirenen und Geld, um im Katastrophenschutz besser aufgestellt zu sein: Von all dem ist im Landkreis Kusel zu wenig da. Er hat Pläne, dies zu ändern.

Seit der Flutkatastrophe sei der Katastrophenschutz mehr in den Fokus gerückt, so der Landkreis Kusel auf Nachfrage des SWR. Der Kreis habe sich zu einem Seminar zu Bevölkerungsschutz mit benachbarten Kreisen getroffen, um gemeinsam an kreisübergreifenden Konzepten zu arbeiten. Beispielsweise bei größeren Katastrophen sei eine medizinische Versorgung durch benachbarte Landkreise notwendig.

Kreise arbeiten gemeinsam an Konzepten für den Katastrophenfall

In einem gemeinsamen Seminar wurde nochmal aufgezeigt, welche Anforderungen die Landkreise in Hinblick auf Planung, Ausstattung und bei den Übungen im Katastrophenfall zu erfüllen hätten. Jetzt würden der Landkreis Kusel und die benachbarten Kreise an gemeinsamen Konzepten arbeiten.

Die Verwaltungsspitzen planen nun, mehr geschultes Personal für Katastrophenschutz einzustellen. Wie viele das am Ende sein könnten, ist aber unklar. Wieder einmal spielt das Geld eine Rolle. Wegen des mangelhaften Haushaltes seien dem Landkreis durch die Vorgaben des Landes als Kommunalaufsicht "enge Grenzen" gesetzt.

Spezielles Sirenennetz nicht vorhanden

Seit der Bund sein Luftschutzwarnnetz aufgegeben habe, sei auch im Kreis Kusel ein spezielles Sirenennetz zur Bevölkerungswarnung nicht mehr vorhanden. Der Kreis habe beantragt, für modernere Sirenen gefördert zu werden. Das Geld könnte von Land und Bund kommen. Das Ganze ist mit einem Aber verbunden.

Fördersumme für Sirenen reicht möglicherweise nicht aus

Die in Aussicht gestellte Höhe der Förderung reiche bei Weitem nicht aus, ein flächendeckendes Netz moderner Sirenen aufzubauen, so der Landkreis. Der Kreis Kusel sagt, eine stärkere finanzielle Unterstützung des Landes sei wünschenswert.