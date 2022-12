Bundesweiter Warntag: Westerwaldkreis und Neuwied testen Lautsprecherdurchsagen

per Mail teilen

Erschrecken Sie sich nicht, wenn am 8. Dezember das Handy Alarm schlägt oder Lautsprecherdurchsagen zu hören sind. Am bundesweiten Warntag testen die Kommunen unter anderem ihre Sirenen und Lautsprecher.

Gegen 11 Uhr soll vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Warnung versendet werden. Diese Warnung soll über die Warn-Apps NINA oder KATWARN, aber auch über TV- und Radiosender weitergegeben und verbreitet werden.

Mobile Lautsprecher im Kreis Neuwied und Westerwald unterwegs

Der Westerwaldkreis möchte sich nach eigenen Angaben am Warntag beteiligen und die neu beschafften mobilen Hochleistungslautsprecher testen. Mit den Anlagen könnte neben Durchsagen auch das Sirenensignal zur Warnung der Bevölkerung abgegeben werden. Die Anlagen sollen in verschiedenen Orten in den Westerwälder Verbandsgemeinden zum Einsatz kommen.

Der Kreis Neuwied möchte am bundesweiten Warntag mit Lautsprecherfahrzeugen durch die Verbandsgemeinden fahren - unter anderem durch die VG Asbach, VG Linz und die VG Bad Hönningen. Kreisverwaltung Neuwied

Auch im Kreis Neuwied werden nach eigenen Angaben die Alarmsysteme getestet. In der Verbandsgemeinde Asbach zum Beispiel soll am Rathaus mit einer mobilen Warnanlage das Sirenensignal abgespielt werden. Anschließend sollen Fahrzeuge durch den Ortskern fahren und die Probealarm-Durchsage über die Lautsprecheranlagen abspielen. Die Verbandsgemeinde bittet um Rückmeldungen, ob die Durchsagen verständlich genug waren.

Kreis Ahrweiler nimmt neue Sirenen offiziell in Betrieb

Der Kreis Ahrweiler hat bereits im November sein neues Sirenennetz mit 85 Anlagen getestet. Am bundesweiten Warntag sollen nach Angaben des Kreises die neuen elektronischen Sirenen offiziell in Betrieb genommen werden. In den nicht von der Flut betroffenen Orten des Kreises sollen keine Sirenen zu hören sein.

Rhein-Lahn-Kreis möchte zeitversetzt Sirenen auslösen

Die Stadt Koblenz hat für den Warntag einen Flyer erstellt und erklärt noch einmal, wie sich Bürgerinnen und Bürger in einem Ernstfall verhalten sollen. Im Rhein-Lahn-Kreis sollen die Sirenen in den Verbandsgemeinden ab 11 Uhr zeitversetzt ausgelöst werden - in der VG Bad Ems-Nassau sollen die Sirenen zuerst ausgelöst werden und zuletzt in der VG Nastätten.

Im Kreis Mayen-Koblenz macht nur die Stadt Mayen mit

Im Kreis Mayen-Koblenz machen die meisten Kommunen nicht beim Warntag mit. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist das Sirenennetz im Kreis noch nicht auf das digitale System umgestellt, dementsprechend seien noch keine Sirenensignale und Warndurchsagen möglich. Nur die Stadt Mayen beteiligt sich am Warntag. Dort sind die Systeme bereits digitalisiert.

Das macht der SWR am bundesweiten Warntag Auch der SWR ist an das Warnsystem angeschlossen und informiert grundsätzlich im Gefahrenfall über Radio, Fernsehen und Online. Die Probemeldung am Warntag wird in den Verkehrsnachrichten um 11 Uhr zu hören sein, im Fernsehen wird sie als Text eingeblendet. Erstmals testet der SWR zudem Benachrichtigungen über 5G-Broadcast. Mit dieser Technologie soll es im Gefahrenfall künftig möglich sein, schnell zu informieren und Fernsehprogramm direkt zu übertragen.

Alarmierung auch per SMS über die Netzbetreiber

Nach Angaben des BBK soll der Warntag zugleich auch der Härtetest für die sogenannte Cell Broadcast-Technik sein. Handybesitzer sollen über eine SMS von ihrem Netzbetreiber gewarnt werden. Hierzu muss keine App oder ähnliches auf dem Handy installiert sein. Eine Entwarnung über die Systeme soll laut BBK gegen 11:45 Uhr erfolgen. Der bundesweite Warntag verfolgt das Ziel, die Menschen in Deutschland für Warnungen zu sensibilisieren.