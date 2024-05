Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Neuer Ärger ums Wasser

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald wurde am 23. Mai 2015 offiziell eröffnet. Das Gelände erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 10.000 Hektar - umgerechnet mehr als 14.000 Fußballfelder - in Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland. Die Nationalparktore liegen in Otzenhausen (Saarland), in Kempfeld an der Wildenburg (Kreis Birkenfeld) sowie am Erbeskopf. Das Nationalparkamt hat seinen Sitz in der Kreisstadt Birkenfeld im Hunsrück. Der Park wird nach Angaben des Nationalparkamtes jährlich von rund 390.000 Gästen besucht.

Naturzonen werden größer

Derzeit sind 45 Prozent der Fläche im Park als Naturzone eingestuft. Ziel ist ein Anteil von 75 Prozent Fläche, die der Natur überlassen ist. Eine Erhebung zur Vogelfauna im September 2021 konnte nach Angaben des Umweltministeriums 63 Arten nachweisen, unter ihnen seltene und gefährdete Vögel wie Wasseramsel, Steinschmätzer, Schwarzstorch oder Fischadler. Die vorgenommenen Studien zur Pflanzenwelt ergaben bisher rund 400 Pilzarten.