Brand am Gelterswoog in Kaiserslautern - hoher Schaden

Bei einem Brand in einem Haus am Gelterswoog in Kaiserslautern ist am Samstag ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Mehrere Menschen hatten der Polizei Kaiserslautern am Samstagnachmittag gemeldet, dass am Gelterswoog eine Rauchsäule zu sehen war. Sie kam aus einem leerstehenden Gebäude am Minigolfplatz des Badesees, das als "Villa am See" bekannt ist. Stockwerk des Hauses am Gelterswoog brannte aus Zwar konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, allerdings brannte ein Stockwerk komplett aus. Der Schaden liegt laut Polizei bei über 10.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Bundesstraße 270 musste während der Löscharbeiten am Samstag komplett gesperrt werden. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Kripo. Sie bittet Zeugen, die am Wochenende Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der "Villa am See" am Gelterswoog gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 zu melden.