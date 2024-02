Warum ein Sportler aus Kaiserslautern das Eisbaden für sich entdeckt hat

Was früher den Leistungssportlern vorbehalten war, hat sich inzwischen zu einem beliebten Trend entwickelt: Das Eisbaden. Neben gesundheitlichen Vorteilen geht es vielen Eisbadern auch darum, ihre Komfortzone zu verlassen.

"Kälte ist nicht die Umgebung, in der ich mich wohlfühle", sagt Marcel Seide. Der 30-Jährige steht an einem grauen Februarnachmittag am Ufer des Gelterswoogs in Kaiserslautern und schaut aufs Wasser. Und obwohl er, wie er selbst sagt, eine Frostbeule ist, wird er sich gleich bis auf die Badehose ausziehen und in den Gelterswoog steigen.

Durch Eisbaden die persönliche Komfortzone verlassen

Marcel Seide hat das Eisbaden gerade erst für sich entdeckt. Zum zweiten Mal steigt er erst in eiskaltes Wasser. "Ich werde möglichst oft aus der Komfortzone ausbrechen", lacht er. Das habe er sich vorgenommen. Denn er wolle sich in seinem Sport, dem Kickboxen, weiter verbessern. "Und Verbesserung erreicht man nur durch Austritt aus der Komfortzone", ist sich Marcel Seide sicher. Um das Eisbaden sicher ausüben zu können und auch einen positiven gesundheitlichen Effekt zu erzielen, hat er sich einen Coach genommen.

Fragen und Antworten rund ums Eisbaden Wofür ist Eisbaden gut? Das Eisbaden wirkt sich, so haben Studien ergeben, positiv auf Willensstärke und Mindset aus. Außerdem hat es auch positive gesundheitliche Effekte, wie ein gestärktes Immunsystem. Und es werden Glückshormone ausgeschüttet, so dass das Wohlbefinden gesteigert wird. Um diese Effekte zu erzielen, sollte man allerdings regelmäßig ein Eisbad nehmen. Für wen ist Eisbaden geeignet? Grundsätzlich kann jeder eisbaden, der gesund ist, sagt Coach Erik „Pfälzer Iceman“ Schmidt. Eventuell sei es ratsam, vorher vom Arzt abklären zu lassen, dass keine Herz-Kreislauferkrankungen vorliegen. Nicht geeignet sind Eisbäder für Schwangere und Epileptiker. Wie bereitet man sich aufs Eisbaden vor? Coach Erik Schmidt sagt, bevor man wirklich in eine Eistonne oder einen kalten See steigt, sollte man erst drei Wochen unter der Dusche trainieren. Die Zeit unter dem kalten Wasser langsam steigern, bis man ohne Not drei Minuten aushält. Dann sei man bereit für das erste Eisbad. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte man beim Eisbaden treffen? Grundsätzlich nicht alleine ins eiskalte Wasser steigen. Damit, falls etwas passiert, sofort Unterstützung da ist. Außerdem bietet es sich an, eine Mütze aufzusetzen, da über den Kopf viel Körperwärme verloren geht. Steigt man in einen See, so empfiehlt es sich, Turnschuhe zu tragen, damit die Füße vor spitzen Steinen und Scherben geschützt sind. Worauf muss man sonst beim Eisbaden achten? Da das eisige Wasser für den Körper Streß bedeutet, ist es wichtig, sich auf eine ruhige Atmung zu konzentrieren, sagt Erik Schmidt. In den ersten etwa 40 Sekunden setze ein Fluchtreflex ein. Den gelte es mit tiefer, ruhiger Atmung zu überwinden. Wie lange sollte man im Eiswasser bleiben? Die maximale Zeit wird nur durch das persönliche Be- und Empfinden limitiert. Wichtig ist: es kommt nicht darauf an, die Zeit jedes Mal zu steigern. Um einen positiven Effekt auf die Gesundheit zu erzielen, hätten Studien ergeben, dass man in der Woche insgesamt 11 Minuten im Eisbad verbringen sollte, erklärt Coach Erik Schmidt. Was sollte man nach dem Eisbad machen? Auf jeden Fall gut abtrocknen und warm anziehen. Der Wärmeeffekt hält über mehrere Stunden an, erklärt Coach Erik Schmidt. Außerdem setze ein Glücksgefühl ein. Direkt nach dem Eisbad kann man leichte Dehnübungen machen. Aber: sechs Stunden vor und nach dem Eisbad keinen Kraftsport!

Ans Eisbaden sollte man sich langsam herantasten

Mit Hilfe von Erik Schmidt aus Schopp hat Marcel Seide das Eisbaden in Angriff genommen. Denn einfach so ins kalte Wasser springen, ist nicht ratsam, erklärt Schmidt. Eine gewisse Vorbereitung sei wichtig. Idealerweise sollte man einige Wochen vor dem ersten Eisbad beginnen, kalt zu duschen. Beginnend mit 30 Sekunden unter der kalten Dusche sollte man die Zeit jede Woche steigern, bis man es drei Minuten aushält.

Richtige Atemtechnik hilft beim Eisbaden

Die ersten Sekunden im kalten Wasser lösen einen Fluchtreflex aus, erklärt Erik Schmidt, denn das kalte Wasser bedeute puren Stress für den Körper. Diesem Reflex nicht nachzugeben, darauf komme es an. Um den Fluchtreflex aus dem Wasser zu unterdrücken, müsse man ruhig und tief atmen. Dadurch komme man in einen Entspannungsmodus zurück. Und man habe ein Ziel des Eisbades bereits erreicht – nämlich mentale Stärke. Durch regelmäßiges Eisbaden wird das Immunsystem des Körpers gestärkt. Außerdem werde man unempfindlicher gegen Kälte, sagt Schmidt, der auch im Winter kurze Hosen trägt.

Marcel Seide (rechts im Bild) aus Kaiserslautern ist Kickboxer - und seit neuestem auch Eisbader. Gemeinsam mit seinem Coach Erik "Pfälzer Iceman" Schmidt aus Schopp tastet er sich ans Eisbaden heran. SWR

Sicherheit beim Eisbaden ist wichtig

Marcel Seide steht inzwischen auf einer Isomatte und zieht sich aus. Auf dem Kopf hat er eine Wollmütze, an den Füßen Turnschuhe. Da über den Kopf viel Körperwärme abgegeben wird, kann eine Mütze beim Eisbaden ratsam sein. Noch wichtiger ist aber, dass man nicht alleine eisbadet, erklärt Erik Schmidt. Falls etwas passiert, sollte immer ein Helfer am Ufer stehen. Marcel Seide atmet ein paar Mal tief ein und aus. Er sei etwas aufgeregt, sagt er und marschiert los. Im hüfthohen Wasser angekommen hockt sich Marcel Seide hin, so dass er bis zu den Schultern im Wasser ist.

Ich habe das auch immer für absoluten Schwachsinn gehalten, dass man sich danach aufgewärmt fühlt, wenn man rausgeht. Aber das ist tatsächlich so.

Am Ufer wirft Erik Schmidt immer wieder einen Blick auf die Uhr. Einmal ruft er Marcel zu, er solle tiefer atmen. Und dann sind auch schon zwei lange Minuten vorbei und Marcel Seide kommt zurück ans Ufer. Schon von weitem erkennt man, dass seine Haut rot wird, die Durchblutung also zurückkommt. "Jetzt ist gerade der Moment, an dem es anfängt, wieder angenehm zu werden, auch wenn ich jetzt bibbere", sagt Marcel Seide, während er sich mit einem Handtuch abtrocknet. Wichtig nach dem Eisbad: gut abtrocknen und warm anziehen. Marcel Seide ist jedenfalls froh, dass er es wieder getan hat und seine Komfortzone wieder ein Stückchen erweitert hat. Und er ist sicher: Ein Eisbad will er nun mindestens alle vier Wochen nehmen.