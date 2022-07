Ein Jahr nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz - ein Überblick

Die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 hat alles verändert. Ein Jahr nach der Flutkatastrophe blicken wir zurück auf das, was seitdem passiert ist - und wie die Menschen in der Region in die Zukunft schauen.

Die Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gilt als die größte Naturkatastrophe der jüngeren deutschen Geschichte: Die Wassermassen rissen Häuser, Brücken, Straßen und Fahrzeuge mit sich. 180 Menschen starben, allein 135 in Rheinland-Pfalz. Zwei Personen werden immer noch vermisst. Zehntausende verloren ihr Zuhause, ihr Hab und Gut, die Existenzgrundlage.

Ein Jahr nach der Flut: So ist die Lage

Inzwischen ist ein Jahr vergangen. Ein Jahr, um die Ereignisse zu untersuchen, aufzuarbeiten, neu anzufangen. Was davon ist gelungen? Was bleibt - und wie geht es weiter? Wir blicken ins Ahrtal und in den Raum Trier und geben einen Überblick über die Lage:

Livestream zum Jahrestag der Flutkatastrophe Gedenkveranstaltung am Donnerstag, 14. Juli, ab 17:28 Uhr. Am ersten Jahrestag der Flutkatastrophe richtet der Landkreis Ahrweiler eine Gedenkveranstaltung im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler aus. Mit dabei sind u.a. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die Landrätin des Kreises Ahrweiler Cornelia Weigand (parteilos) und der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU). Auch von der Flut betroffene Menschen werden zu Wort kommen. Der SWR streamt die Veranstaltung live online auf SWR Aktuell RP und im SWR Fernsehen.

Rund 65.000 Menschen sind von den Folgen der Flutkatastrophe direkt betroffen, darunter etwa 42.000 allein im Ahrtal. Auf einer Länge von 40 Kilometern wurden Straßen, Brücken, Gas-, Strom- und Wasserleitungen und rund 9.000 Gebäude zerstört oder schwer beschädigt. Eine Übersichtskarte zeigt alle betroffenen Orte und gibt einen Überblick über die aktuelle Lage.

Seit einem Jahr arbeiten die Menschen unermüdlich am Wiederaufbau. Müll wird entsorgt, Häuser abgerissen oder renoviert, Brücken saniert und Straßen repariert. Doch der Schrecken und die Zerstörungswut der Wassermassen ist bis heute an vielen Ecken erkennbar, zum Beispiel im Ahrtal:

Viele Menschen leben auch ein Jahr nach der Flut noch in Ausweichquartieren und wissen nicht genau, wie es weitergeht. Die Anträge für staatliche Hilfszahlungen sind kompliziert; das Geld fließt oft erst nach etlichen Monaten. Das wird auch immer wieder kritisiert. Die Wiederaufbau läuft oftmals schleppend. Gutachter und Handwerker: häufig ausgebucht. Baumaterial: oft nicht gleich zu bekommen.

Der Neuanfang nach der Flut ist schwierig: Seit August 2021 begleitet die Reportage-Reihe "Ein Dorf baut auf" Menschen aus Dernau im Kreis Ahrweiler auf diesem Weg.

Auch in der Eifel kämpfen die Menschen noch mit den Folgen der Flutkatastrophe, etwa in Irrel. Dort leben die meisten Familien aber inzwischen wieder in ihren Häusern, sagt der dortige Bürgermeister, so auch Irmgard und Otmar Paulus. Ein langer Weg zurück.

Die Solidarität mit den Betroffenen der Flutkatastrophe ist groß. Tausende Helferinnen und Helfer kamen aus ganz Deutschland in die Hochwassergebiete und packten beim Retten, Bergen und Aufräumen mit an. Manche von ihnen kommen bis heute. Helfer und Flutgeschädigte sind enge Freunde geworden.

Entwicklungen wie der Klimawandel sollen beim Wiederaufbau im Ahrtal ganz besonders berücksichtigt werden. "Modellregion Ahrtal" - so hatte es Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Ahrweiler genannt. In der Reihe "Mensch & Natur - Neuanfang an der Ahr" werden entsprechende Konzepte und Ideen vorgestellt - und Mensch und Natur beim Wiederaufbau nach der Flut begleitet.

Suche nach Antworten: Die Bewältigung von Trauer und Trauma

Doch nicht nur der Wiederaufbau ist eine riesige Herausforderung für die Betroffenen, auch das Erlebte muss verarbeitet, Trauer bewältigt werden. Ralph und Inka Orth aus Bad Neuenahr-Ahrweiler müssen sich mit dem Tod ihrer 22-jährigen Tochter Johanna auseinandersetzen. Sie suchen in einem Podcast gemeinsam mit Host Marius Reichert nach Antworten: Warum musste Johanna sterben?

Das Trauma sitzt tief bei den Menschen im Ahrtal. Viele suchen psychologische Unterstützung. Vor allem der Jahrestag ist ein schwieriger Termin für die Betroffenen, sagt Diplom-Psychologe Christian Falkenstein. Ein Jahr nach der Katastrophe sind die Wartelisten für Therapieplätze im Ahrtal lang.

Unvergessen bleibt die Flut-Nacht auch für die Einsatzkräfte vor Ort, die sich oftmals selbst in Gefahr brachten, um Menschen aus überfluteten Häusern zu retten. Ein noch nie dagewesener Einsatz. "Hochwasser ist nix Unbekanntes", sagt etwa Thomas Knopp von der Freiwilligen Feuerwehr Trier. "Aber das da war ein anderes Hochwasser." Über den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr berichtete sogar das Wall Street Journal.

Auch ein Jahr nach der Flut gibt es noch viele offene Fragen, auch nach der Verantwortung für die verheerenden Auswirkungen: Wie konnte eine solche Katastrophe passieren? Und warum wurden die Menschen entlang der Ahr und in der Eifel nicht rechtzeitig gewarnt? Gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen.

Seit mehr als neun Monaten bemüht sich außerdem ein Untersuchungsausschuss um Aufklärung. In 22 Sitzungen wurden mehr als hundert Zeuginnen und Zeugen befragt - und einiges zu Tage gefördert.

Es gibt Daten und Fakten dazu, wie der Abend und die Nacht vom 14. auf den 15. Juli verliefen, wann welche Warnungen ausgesprochen wurden. Im Minutenprotokoll werden die Ereignisse chronologisch sortiert aufgezeigt.

Welche Lehren können aus der Flut im Juli 2021 gezogen werden? Was muss sich verändern, wie können Behörden und Einsatzkräfte auf solche heftigen Unwetterereignisse besser vorbereitet sein? Auch auf diese Fragen werden Antworten gesucht - zum Beispiel von der Stadt Trier oder im Eifelkreis Bitburg-Prüm:

Notfallsanitäter Tobias Michels war am 14. Juli 2021 mit der Luftrettung im Ahrtal unterwegs - und an der Rettung von Campern bei Dorsel beteiligt, mit einfachen Feuerwehrleinen und Muskelkraft. Heute fordert er, dass der Katastropenschutz im Land künftig besser aufgestellt sein müsse.

Eines steht fest: Ein Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz sind noch viele Fragen ungeklärt, der Neuanfang noch lange nicht abgeschlossen, die Ereignisse nicht verarbeitet. Die Spurensuche geht weiter.

SWR Programmschwerpunkt "Die Flut - Ein Jahr danach"