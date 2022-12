Bundesweiter Warntag: Viele Sirenen in BW bleiben wieder stumm

Wie gut die Warnsysteme in BW im Katastrophenfall funktionieren, soll heute getestet werden. Beim letzten Versuch vor zwei Jahren ging einiges schief.

Am heutigen Donnerstag werden gegen 11 Uhr beim zweiten bundesweiten Warntag auch in Baden-Württemberg wieder Sirenen aufheulen. Probewarnmeldungen werden zudem auf Handys geschickt, teils mit lautem Signalton. Damit soll getestet werden, wie gut die technische Infrastruktur der Warnsysteme in Deutschland funktioniert - und wo noch nachgebessert werden muss. Allerdings machen dabei nicht alle Gemeinden mit.

Pannen beim ersten Warntag vor zwei Jahren

Als "fehlgeschlagen" hatte das Bundesinnenministerium den ersten Warntag im September 2020 bezeichnet. Unter anderem, weil die Probemeldungen über die Warn-Apps NINA und KATWARN gut eine halbe Stunde später ankamen als geplant. Verbesserungen und ein jährlicher Warntag wurden angekündigt. Der für 2021 geplante Warntag wurde jedoch abgesagt, der diesjährige von September in den Dezember verschoben.

Für die Stadt Freiburg ist dies auch der Grund, auf eine Teilnahme am Donnerstag zu verzichten. "Auf derartige Unwägbarkeiten wollten wir uns nicht einlassen", teilte die Feuerwehr mit. Außerdem fänden die Sirenenproben der Stadt seit vielen Jahren am jeweils letzten Samstag im März und Oktober statt. Die Bevölkerung sei darauf sensibilisiert.

Nicht alle Kommunen nehmen teil

Die Teilnahme der Kommunen und Landkreise ist freiwillig. Auch in Göppingen bleiben die Sirenen stumm - allerdings aus einem anderem Grund: "Auf eine Sirenenwarnung wird an diesem Tag verzichtet, da diese noch nicht flächendeckend vorhanden sind", heißt es dazu bei der Stadt. Reutlingen will sich ebenfalls nicht an dem Warntag beteiligen. Nach Angaben der Feuerwehr sind die mobilen Sirenen eingelagert. Die jeweiligen Abteilungen würden aber im Rahmen ihrer Dienste an den mobilen Sirenen üben.

An manchen Orten in BW wird das Sirenennetz jährlich gewartet. Andere haben keines mehr und müssen es erst wieder aufbauen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harald Tittel (Symbolbild)

Viele Sirenen wurden nach Kaltem Krieg abgebaut

Das Sirenensystem ist bundesweit noch enorm lückenhaft. Vielerorts waren die Anlagen nach dem Ende des Kalten Krieges abgebaut worden, weil man glaubte, sie nicht mehr zu benötigen. Inzwischen hat ein Umdenken stattgefunden. Der Bund unterstützt die Länder zwar bei der Aufstellung neuer und der Modernisierung alter Sirenen mit einem Förderprogramm. Die Mittel sind nach Angaben der Kommunen im Land aber bei weitem nicht ausreichend. Für Baden-Württemberg wurden 11,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Auch in Stuttgart muss das System erst wieder aufgebaut werden: Eine stadtweite Sirenenwarnung werde "in den kommenden Jahren geplant", so ein Stadtsprecher. Im benachbarten Landkreis Esslingen gibt es derzeit nur in 16 der 44 Kommunen Sirenen.

Anders dagegen in Karlsruhe: Dort sind nach Angaben der Stadt 59 elektronische Anlagen an das stationäre Sirenennetz im Stadtkreis angeschlossen. Auch Bruchsal ist vorbereitet: "Wir lösen alle 44 Sirenen auf unserer Gemarkung aus", sagt Bernd Molitor vom Ordnungsamt. Der Gemeinderat habe die Anlagen Mitte der 1990er Jahre vom Bund übernommen und seitdem jährlich gewartet. Von einem "fast flächendeckenden Sirenennetz" spricht auch die Stadt Lörrach. An einigen Orten in BW ist außerdem der Einsatz von Lautsprecherwagen geplant.

Auch Mannheim ist beim Warntag dabei. Laut Stadt gibt es seit 2017 ein fast flächendeckendes Sirenennetz mit 65 Sirenen. Im Neckar-Odenwald-Kreis verteilen sich 114 funktionstüchtige Sirenen auf 27 Städte und Gemeinden. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es aber auch mehrere kleinere Orte, die überhaupt keine Sirenen besitzen.

Städte, die an der zentralen Probewarnung um 11 Uhr teilnehmen, sind unter anderem Sigmaringen, Horb, Freudenstadt, Tübingen und Bad Herrenalb. Dort sollen entweder Sirenen ertönen oder besagte Lautsprecherwagen die Probewarnung übernehmen.

Sirenen der neuesten Generation in Aalen

In Aalen werden sogar Sirenen der neuesten Generation eingesetzt. Ihr Name: Mobela. Mobela ist eine weiße, fußballgroße Halbkugel, die einen 360-Grad-Rundlautsprecher enthält. Die Sirene kann mittels einem Steuergerät unterschiedliche Heultöne von sich geben - oder auch live ins Mikrofon gesprochene Texte und aufgezeichnete Warnbotschaften.

Erstmals Warnung per Textnachricht aufs Handy

Nicht erschrecken: Viele Handys werden Donnerstagvormittag einen lauten Signalton von sich geben, vibrieren und blinken. Getestet wird das sogenannte Cell-Broadcast-Verfahren, mit dem Behörden Textnachrichten verschicken können. Netzbetreiber hatten darüber bereits im November per SMS informiert. Allerdings unterstützen nicht alle Handys die Technologie, so das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die meisten neueren Smartphones sind jedoch abgedeckt. Probewarnungen soll es auch über Warn-Apps wie NINA geben.

Anlass für die Einführung von Cell Broadcast war die Flut im Ahrtal im Sommer 2021. 180 Menschen starben bei der Naturkatastrophe. Damals zeigte sich, dass die bisherigen Warnsysteme nicht ausreichten, um die Bevölkerung flächendeckend vor der Gefahr zu warnen.

Gefahrenmeldungen in Radio und Fernsehen

Auch der SWR ist an das Warnsystem angeschlossen und informiert grundsätzlich im Gefahrenfall über Radio, Fernsehen und online. Die Probemeldung am Warntag wird in den Verkehrsnachrichten um 11 Uhr zu hören sein, im Fernsehen wird sie als Text eingeblendet. Erstmals testet der SWR zudem Benachrichtigungen über 5G-Broadcast. Mit dieser Technologie soll es im Gefahrenfall künftig möglich sein, schnell zu informieren und Fernsehprogramm direkt zu übertragen.