Das neue Warnsystem Cell Broadcast wird am 8. Dezember bundesweit getestet. Alle Besitzer eines Smartphones sollen eine kurze Textnachricht vom Katastrophenschutz erhalten.

Mit einer einfachen SMS wurden Kundinnen und Kunden von Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica (O2) Informationen vor Kurzem über das neue Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast informiert. Damit haben die drei großen Mobilfunkanbieter auf den bundesweiten Warntag am 8. Dezember aufmerksam gemacht. Am 8. Dezember soll Cell Broadcast gegen 11 Uhr erstmals in allen deutschen Städten und Landkreisen getestet werden. Gegen 11.45 Uhr wird auch eine Entwarnung versendet.

Zielgenaue Warnung für möglichst viele Menschen

Ziel des neuen Warnsystems: Behörden sollen künftig ganz einfach kurze Textnachrichten verschicken können. Und zwar an sämtliche Mobilfunkgeräte, die in einem bestimmten Gebiet zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet sind. Damit sollen möglichst viele Menschen schnell vor einem Hochwasser oder einer anderen Katastrophe gewarnt werden können.

Warnmeldung taucht auf dem Bildschirm des Handys auf

Für die Warnmeldungen von Cell Broadcast auf dem Smartphone muss nichts extra installiert oder heruntergeladen werden, denn Cell Broadcast ist keine App. Allerdings muss das Mobiltelefon eingeschaltet und im Mobilnetz angemeldet sein - nur im WLAN oder im Flugmodus oder wenn das Akku leer ist, funktioniert es nicht.

Die Warnung ploppt direkt auf dem Handy-Bildschirm auf. Bei der höchsten Warnstufe soll es zusätzlich auch einen Ton geben - unabhängig davon, ob das Telefon gerade leise gestellt ist oder nicht. Das neue Frühwarnsystem Cell Broadcast ist also nicht vergleichbar mit Warnsystemen wie etwa NINA oder KATWARN.

Behörden brauchen für Warnmitteilung keine Telefonnummern

Behörden, die Menschen warnen wollen, brauchen also keine persönlichen Daten von Handybesitzern, keine Telefonnummer, keinen Standort. Die zuständigen Institutionen warnen anonym alle, die in diesem Moment in einem Gefahrenbereich sind - lokal oder deutschlandweit.

Cell Broadcast ist in anderen europäischen Ländern schon Standard. Bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 im rheinland-pfälzischen Ahrtal hat sich gezeigt, dass die klassischen Sirenen und die Apps nicht ausreichen.

Mit dem neuen Warnsystem sollen künftig Nachrichten an alle Cell Broadcast-fähigen Handys geschickt werden, die in einem Gefahrengebiet eingeschaltet sind. Unsplash/ Paul Hanaoka

Welche Handys können Cell Broadcast?

Eine sichere Aussage zur Cell-Broadcast-Fähigkeit von Smartphones in Deutschland ist aktuell nicht möglich, teilt das Bundesamt für Katastrophenschutz (BBK) auf seiner Internetseite mit. Es würden viele Faktoren für die Empfangbarkeit eine Rolle spielen: das Betriebssystem (Android oder iOS), die Version des Betriebssystems, die SIM-Karte und der Gerätehersteller.

Auf der Webseite des Bundesamts erfahren Sie mehr dazu und Sie können auf Listen nach Ihrem eigenen Mobiltelefon suchen.

Betriebssystem: Android ab Version 11 - Apple ab iOS 15.6.1

Das neue Warnsystem soll bei iPhones mit dem Betriebssystem iOS 16, 15.7.1 und 15.6.1. funktionieren. Das wären Apple-Modelle ab 6S.

Geräte mit dem Google Betriebssytem Android sind wohl ab Version 11 kompatibel, eventuell auch schon mit Version 10.

Handybesitzerinnen und -besitzer mit älteren Betriebssystemen sollten bei ihrem Mobilfunkanbieter nachfragen, ob sie eine Chance haben, Cell Broadcast zu empfangen.

Alarm und Testalarm empfangen: Auf dem Smartphone zuvor aktivieren

Je nach Gerät müssen Alarme durch Cell Broadcast - und eventuell auch schon die Testalarme - zuvor manuell aktiviert werden. Bei iPhones, die das System unterstützen, lässt sich der Empfang von Testwarnungen über das Menü "Mitteilungen" und die dortige Rubrik "Cell Broadcast Warnungen" aktivieren, jeweils für Extreme Gefahr, für Gefahreninformation und für Testwarnungen.

Auf Android-Modellen findet sich diese Möglichkeit meist in den "Einstellungen" unter dem Untermenü "Sicherheit und Notfall". Der Punkt zum Ein- und Ausschalten der Nachricht heißt beispielsweise "Drahtlose Notfallwarnungen" oder "Notfallbenachrichtigungen für Mobilgeräte".

Wenn dort nichts in der Art zu finden ist, kann es sein, dass das Mobiltelefon nicht für Cell Broadcast geeignet ist.

Wenn ich eine Testmeldung bekommen habe oder eben nicht, wem gebe ich Bescheid?

Es gibt die Webseite warnung-der-bevoelkerung.de - hier können alle ab dem 8. Dezember Rückmeldungen zu Nachrichten aus Cell Broadcast und allen anderen Warnsystemen geben.

Auch in der Warn-App NINA sowie auf den Internetseiten und Social-Media-Kanälen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sollen Rückmeldungen möglich sein.

Aus diesen Rückmeldungen werden von den Behörden Schlüsse gezogen, gegebenenfalls wird nachgebessert, und ab Ende Februar 2023 soll Cell Broadcast dann in den Regelbetrieb übergehen.