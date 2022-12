Warntag auch in Rheinhessen und an der Nahe

Im Katastrophenfall sollen die Menschen in der Region möglichst schnell vor Gefahren gewarnt werden können. Ob das funktioniert, soll der Warntag am Donnerstag, den 8. Dezember zeigen.

Auch die Katastrophenschutz-Einheiten in Rheinhessen und an der Nahe beteiligen sich ab 11 Uhr an dieser Übung. Zu diesem Zeitpunkt sollen alle Bürger einen Warnhinweis per Handy erhalten – auch wenn sie keine speziellen Warnapps wie NINA oder KATWARN installiert haben. Darüber hinaus kommen weitere Warn-Elemente zum Einsatz, die sich je nach Region unterscheiden.

Mainz löst Sirenen aus und informiert auf Werbetafeln

Die Stadt Mainz löst um 11 Uhr ihre Sirenen aus, die die Bevölkerung durch einen auf- und abschwellenden Heulton warnen soll. Für 11:40 Uhr ist dann die Entwarnung durch einen einminütigen Dauerton geplant. Zu hören sind diese Sirenen vor allem im Stadtgebiet – besonders im Bereich der Industrie- und Verkehrsknotenpunkte.

Derzeit betreibt die Stadt Mainz nach eigenen Angaben 54 Sirenen. "Um die gesamte Bevölkerung wieder über Sirenen erreichen zu können, werden im kommenden Jahr 36 Hochleistungssirenen in allen Stadtteilen installiert. Eine flächendeckende Warnung mittels wird somit voraussichtlich ab Mitte 2024 wieder möglich sein", teilt Stadtsprecherin Sarah Heil mit.

Warnhinweise sollen in Mainz zudem auf den digitalen Werbetafeln erscheinen. Im Mainzer Stadtteil Ebersheim will die Feuerwehr ihre mobile Lautsprecheranlage testen.

Warn-Mix auch im Kreis Mainz-Bingen

Der Landkreis Mainz-Bingen setzt auf einen sogenannten Warn-Mix. "Jedes Warnmittel hat seine Stärken und Schwächen. In der Kombination gleichen sich die Vor- und Nachteile aus", sagt der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises, Michael Braun. Daher kämen auch im Kreis Sirenen und Lautsprecherdurchsagen zum Einsatz.

Ebenso wie in Mainz soll im Kreis Mainz-Bingen die Anzahl der Sirenen wieder erhöht werden. "Im Rahmen des Sirenenförderprogramms des Bundes und des Landes gibt es bereits Zusagen für die Förderung von 26 Dachsirenen und drei Mastsirenen", teilt Kreissprecher Bardo Faust mit. Allerdings sei deren Installation derzeit problematisch. Die Kommunen fänden aktuell kaum Firmen, die Kapazitäten hätten, entsprechende Aufträge zeitnah zu realisieren. Ziel sei es dennoch, dass die Anlagen im kommenden Jahr einsatzbereit seien.

Lautsprecherdurchsagen in Worms

In Worms sollen am bundesweiten Warntag Feuerwehrleute mit Lautsprecherdurchsagen auf die Übung hinweisen und zusätzlich Sirenen zu hören sein. "Am Warntag geht es lediglich um einen Funktionstest", heißt es aus dem Wormser Rathaus. Im Ernstfall würden übers Radio, übers Fernsehen und über die Warnapps die Informationen am schnellsten verbreitet. Sie sollten deshalb entsprechend genutzt werden.

Sirenen im Kreis Bad Kreuznach können nicht aktiviert werden

Im Kreis Bad Kreuznach bleiben die Sirenen am Warntag am 8. Dezember im Gegensatz zu den anderen Städten und Kreisen in der Region dagegen stumm. "Für unseren Landkreis besteht derzeit nicht die Möglichkeit, die Sirenen digital anzusteuern. Dadurch können wir sie nicht auslösen", erklärt Jörg Dindorf, Leiter des Teams Medien vom Katastrophenschutz im Kreis Bad Kreuznach. Die Kommunen im Kreis hätten aktuell 200 neue Sirenen bestellt, die zusätzlich zu den Tonfolgen auch Sprache und entsprechende Handlungsanweisungen übertragen könnten. Deren Lieferung und Installation stehe allerdings noch aus.

Weitere Informationen zum Warntag

Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag gibt es auf der Website des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dort können die Bürger nach der Übung auch angeben, ob und wie gut Sie informiert wurden.