Stadtrat Ludwigshafen diskutiert über Gräfenau-Grundschule

Der Stadtrat von Ludwigshafen hat sich am Montag mit der Lage an der Gräfenau-Grundschule befasst. In der Schule können voraussichtlich 40 Erstklässler nicht versetzt werden.

Es lagen zwei Fraktionsanträge zur der Lage an der Gräfenau-Grundschule vor. Die Fraktion "Grünes Forum und Piraten“ wollte wissen, ob die Probleme an der Gräfenau-Schule auch in anderen Schulen vorliegen. Daneben ging es um die Frage, wie der Schule schnell und unbürokratisch von Seiten der Stadt geholfen werden kann.

Wird die Gräfenau-Grundschule zur Modellschule?

Die SPD-Fraktion wollte erreichen, dass sich die Stadt Ludwigshafen an dem diskutierten Pilotprojekt zu Familiengrundschulzentren beteiligt. Das Land will diese Zentren einrichten, um gezielt Eltern und Kinder bei der Integration in den Grundschulalltag zu unterstützen. In diesen Zentren sollen vor allem Sozialarbeiter arbeiten. Die SPD-Fraktion schlägt vor, die Gräfenau-Grundschule zu einer von drei Modellschulen zu machen.

Voller Sitzungssaal im Pfalzbau bei der Diskussion um die Gräfenauschule. SWR

Hintergründe zur Grundschule

Insgesamt gibt es an der Gräfenauschule in Ludwigshafen 130 Erstklässler. 98 Prozent der Kinder an der Grundschule haben nach Angaben der Schulleitung einen Migrationshintergrund und viele davon sprechen kein Deutsch.

Das Thema wird weiter im Jugendhilfeausschuss und im Schulträgerausschuss diskutiert.