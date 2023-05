40 Schüler der Gräfenauschule in Ludwigshafen bleiben wohl sitzen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) äußerte sich am Donnerstag dazu im Bildungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags.

Insgesamt gibt es an der Gräfenauschule in Ludwigshafen 130 Erstklässler. Knapp ein Drittel - nämlich 40 der Kleinsten werden voraussichtlich wiederholen müssen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte im Ausschuss, die Schule werde auf vielen Ebenen unterstützt, so gebe es unter anderem im Verhältnis mehr Lehrer, einen Sozialarbeiter und zusätzliche Sprachförderung.

Grund: Mangelnde Deutschkenntnisse der Kinder

98 Prozent der Kinder haben nach Angaben der Schulleitung einen Migrationshintergrund, viele sprechen kein Deutsch. Hubig sagte, die Herausforderungen seien sehr groß, nicht alles könne die Schule lösen. Ein Problem sei es beispielsweise , dass viele Kinder keine Kita besucht hätten, zudem kämen einige nicht regelmäßig in die Schule. Es sei deshalb vor allem wichtig, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Ohne sie gehe es nicht, so Hubig. Schule , Stadt und das Land wollen noch im Mai zusammenkommen, um Lösungen für die schwierige Situation an der Schule zu finden.

Gräfenauschule: FREIE WÄHLER, AfD und CDU fordern vom Land Antworten

Die Diskussion war zustande gekommen, weil drei Fraktionen im Mainzer Landtag Anfragen an die Landesregierung gestellt hatten. Die FREIEN WÄHLER wollten beispielsweise wissen, ob die Landesregierung die Gründe für die Probleme an der Gräfenauschule erklären kann. Außerdem wollte die Fraktion von der Landesregierung wissen, was konkret getan wird, um "die Rahmen- und Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler" nachhaltig zu verbessern.

Die AfD-Fraktion im Landtag wollte unter anderem wissen, warum Kinder ohne Deutschkenntnisse überhaupt eingeschult werden, wie es mit der zusätzlichen Sprachförderung aussieht und wie es möglich ist, dass viele der Grundschüler nur unregelmäßig in den Unterricht kommen.

Stadt Ludwigshafen hofft auf Landesregierung

Die Stadt Ludwigshafen macht nach eigenen Angaben zwar schon viel, um die Situation an den beiden Grundschulen im Hemshof, einem sogenannten Brennpunktviertel in Ludwigshafen-Nord zu verbessern, stößt aber finanziell an ihre Grenzen. Auch Personalnot und die Folgen von Corona für die Schulkinder machen der Stadt zu schaffen.

Außerdem sei das Land für das Personal in den Schulen, die Lerninhalte und den Lernerfolg zuständig. Die Stadt hofft nun, gemeinsam mit der Landesregierung Lösungen für die schwierige Situation der Grundschule im Hemshof zu finden. Auch hofft sie auf zusätzliches Geld vom Land. Am 17. Mai sind dazu laut Stadtverwaltung Gespräche mit dem Bildungsministerium geplant.

Sitzenbleiben bei Erstklässer in RLP nicht üblich

Eigentlich ist es in Rheinland-Pfalz nicht vorgesehen, dass Schulkinder in der 1. Klasse sitzen bleiben können, teilte die Schulaufsichtsbehörde ADD mit. Sie bekommen ja auch noch keine Noten. Das bedeutet, selbst wenn Erstklässler sich mit dem Unterrichtsstoff sehr schwer tun, werden sie in der Regel versetzt. Nur in Ausnahmefällen würde von den Lehrern empfohlen, dass Erstklässler noch einmal wiederholen sollten. Diese Empfehlungen würden in der Regel gemeinsam in einer Konferenz beschlossen.