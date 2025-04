per Mail teilen

Der Mainzer Hauptbahnhof war am Montagnachmittag vorübergehend großräumig abgesperrt worden. Laut Polizei waren dort zwei Gruppen aufeinander losgegangen - eventuell war auch ein Messer im Spiel.

Nach ersten Informationen der Polizei waren in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs zwei Personengruppen auf offener Straße aneinandergeraten. Zunächst hätten sich die Männer lautstark gestritten, dann hätten sie sich auch körperlich angegriffen, so ein Polizeisprecher. Warum die Gruppen in Streit gerieten, ist noch unklar.

Zwei Männer werden bei Attacke verletzt

Ein Mann wurde laut Polizei verletzt ins Krankenhaus gebracht, eventuell wurde er mit einem Messer attackiert. Laut Polizei erlitt er eine Stichwunde am Oberkörper. Ein weiterer Mann habe eine Platzwunde erlitten. Lebensgefahr habe allerdings nicht bestanden. Mehrere mutmaßliche Täter seien geflohen. Im Laufe der Fahndung seien acht Personen kontrolliert wurden, teilte die Polizeio am Abend mit.

Sperrung am Mainzer Hauptbahnhof aufgehoben

Rund um den Tatort am Hauptbahnhof hatte die Polizei für gut anderthalb Stunden die Straßen weiträumig abgesperrt. Deswegen kam es zu Behinderungen im Bus- und Bahnverkehr in Mainz.