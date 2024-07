Neustadt an der Weinstraße: 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

In Neustadt an der Weinstraße war ein Jugendlicher in der Nacht von Freitag auf Samstag mit zeitweise 200 km/h und ohne Führerschein unterwegs. Nach einer Verfolgungsjagd konnte die Polizei ihn festnehmen.

Ein 16-Jähriger ohne Führerschein fuhr in Neustadt an der Weinstraße in einem Sportwagen, den die Polizei wegen erhöhter Geschwindigkeit kontrollieren wollte. Doch der Fahrer hielt nicht an, sondern beschleunigte. Die Polizei verfolgte den Jugendlichen durch das Stadtgebiet und auf die Autobahn 65. Der flüchtige Fahrer fuhr dabei fast durchgängig 200 km/h und setzte zu "halsbrecherischen Überholmanövern" an, wie die Polizei mitteilte. Damit gefährdete der Fahrer mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Zu einem Unfall kam es nicht. Fahrer wurde eingekesselt und festgenommen Er sei schließlich auf der Autobahn von drei Streifenwagen eingekesselt und vorübergehend festgenommen worden. Dafür sei die A65 Ludwigshafen-Neustadt kurzzeitig ganz gesperrt worden. Laut Polizei gab es keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum des 16-Jährigen. Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet Gegen den Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den Halter wurde eine Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.