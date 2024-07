17-Jähriger flüchtet bei Wittlich mit 180 km/h vor Polizei

per Mail teilen

Ein Jugendlicher hat sich am Sonntag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Zuvor wollten die Beamten ihn kontrollieren, weil er zu schnell unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Streife gegen 16:35 Uhr in Altrich auf den Autofahrer aufmerksam. Mit überhöhtem Tempo sei er durch die Ortsgemeinde gefahren. Als die Polizei sich mit Anhaltesignalen bemerkbar machte und den Mann kontrollieren wollte, sei er geflüchtet.

Flucht durch Innenstadt und Wohngebiete

Mit teils 180 Stundenkilometern raste er laut Polizei in Richtung Wittlich. Die anschließende Verfolgung zog sich erst durch die Stadt und anschließend weiter durch Wohngebiete in Wittlich-Wengerohr und Wittlich Stadt. Auch dabei sei das Auto viel zu schnell unterwegs gewesen.

Als die Beamten versucht hätten, das Auto zu stoppen, habe der flüchtende Autofahrer den Streifenwagen gerammt, um sich einen weiteren Fluchtweg freizuhalten.

Fluchtwagen kam von der Straße ab

Die Verfolgungsfahrt habe sich noch einige Minuten fortgesetzt, bis das Auto von der Straße abkam und mit einem Betriebszaun zusammenstieß. Der 17-jährige Fahrer und sein heranwachsende Beifahrer seien daraufhin aus dem Auto gestiegen und seien unverzüglich fixiert worden.

Der Fahrer muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und eines illegalen Straßenrennens.

Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei wurden während der Verfolgung und durch die Fahrweise des Fahrers zahlreiche Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei bittet Betroffene, sich unter der 06571-9260 zu melden. Insbesondere geht es dabei um eine Fußgängerin, die in der Kurfürstenstraße in Höhe des Amtsgerichts in letzter Sekunde den Fußgängerüberweg verlassen konnte, sowie den Fahrer eines Pizzalieferanten.