Verfolgungsjagd zwischen Auto und Moped bei Frankenthal mit schwerem Unfall

Zwei junge Männer, ein Moped, ein Auto und offenbar viel Wut. Daraus entsteht ein Unfall, der nicht hätte sein müssen: Das ist die Bilanz einer Verfolgungsjagd bei Frankenthal.

Laut Polizei hatte am Dienstagnachmittag ein Mopedfahrer auf der Strecke zwischen dem Hofgut Petersau bei Frankenthal und dem Stadtteil Mörsch ein Auto überholen wollen. Dieses Auto wollte aber "dummerweise", so die Polizei, gerade nach links abbiegen und es kam zu einem - offenbar kleineren - Zusammenstoß. Der Mopedfahrer hielt danach nicht an, sondern fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon und der Autofahrer nahm die Verfolgung auf.

Verfolgungsjagd nach Unfallflucht endet neben der Straße und am Baum

Der Polizei zufolge holte der Autofahrer das Kleinkraftrad schließlich ein und fuhr neben ihm her. Dabei kam es erneut zu einer Kollision. Moped- und Autofahrer kamen daraufhin nach rechts von der Straße ab. Der Mopedfahrer stürzte und wurde verletzt, der Autofahrer prallte mit seinem PKW gegen einen Baum.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 12.000 Euro. Der Mopedfahrer kam in ein Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt.

Polizei Frankenthal: Verfolgung nach Unfallflucht könnte Folgen haben

Gegen den Mopedfahrer ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht, aber auch der Autofahrer muss sich gegebenenfalls verantworten. Möglicherweise hat er sich mit der eigenmächtigen Verfolgungsjagd ebenfalls strafbar gemacht.

Die Polizei in Frankenthal sucht Zeugen. Sie erhofft sich unter anderem vom Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs, der beiden Männern bei ihrer Verfolgungsjagd entgegenkam, wichtige Hinweise (Telefon: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf 06237/934-1100 ).