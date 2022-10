Sebastian Barth arbeitet als Autor bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel und berichten Persönliches.

Sebastian Barth arbeitet seit 1998 beim SWR, zunächst hauptsächlich beim Radio, später aber auch zeitweise fürs Fernsehen. Seit Anfang 2014 schreibt er Artikel für die Online-Seite von SWR-Aktuell und betreut die Seite für die Pfalz.

Heimat

Geboren in Niedersachsen, studiert in Hessen, journalistische Ausbildung in Baden-Württemberg und jetzt tägliches Umfeld in der Pfalz. Er berichtet über alles, was in der Pfalz berichtenswert ist, soziale Themen und Unterhaltsames.

Sein Antrieb

Etwas bewegen durch gute Berichterstattung, dabei aber auch den Menschen Mut machen, statt lediglich anzuprangern, was schlecht läuft, auch Lösungswege anbieten. Nicht nur nüchternes Wissen vermitteln, sondern sich auch für ein menschliches Miteinander werben.

Journalistisch prägend für Sebastian Barth war...

... die Feuersbrunst in einem Wohnhaus in Ludwigshafen mit neun toten Frauen und Kindern.

Als Autor hatte er erst kürzlich unvergessliche Momente mit Menschen

Nach der Messerattacke in Ludwigshafen mit zwei geöteten Jungen Männern und einem lebensgefährlich Verletzten habe ich gesehen, wie sehr diese Tat die Menschen von Ludwigshafen-Oggersheim erschüttert. Bei vielen, die ich interviewt habe, zitterte die Stimme, manche weinten, die meisten rangen um Worte. Das hat mich selbst tief berührt. Die Angehörigen der Opfer sehen es als eine grauenhafte Einzeltat eines Asylanten. Mich beeindruckt, dass sie sich nicht von Hetze aus dem Netz anstecken lassen - und es macht mich zufrieden, weil ich aus vielen Interviews mit Asylbewerbern weiß, wie erleichtert sie sind, Krieg oder Terror und damit auch der Angst entkommen zu sein.