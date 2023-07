Pünktlich zum Brezelfest Speyer strahlen die Brezelbu-Ampeln

Auf dem Festplatz in Speyer wird am Donnerstag das Brezelfest eröffnet. Pünktlich zum Start des sechstägigen Volksfests gehen neue Brezelbu-Ampeln in Betrieb.

Lange geplant, entworfen und im Stadtrat diskutiert und verabschiedet, begrüßen nun Brezelbu-Ampeln die Besucher des Brezelfets in der Speyerer Innenstadt. Ab Mittwoch hat die Stadt Speyer die Fußgängerampeln installieren lassen. Das Motiv "Brezelbu" ist seit 1964 das Maskottchen des Verkehrsvereins Speyer, der das Brezelfest mit organisiert. Speyer Zum kommenden Brezelfest Speyer bekommt "Brezelbu"-Ampel In Neustadt ist es die Weinprinzessin, in Landau ein Dromedar, und in Frankenthal grüßt das Strohutfestmännchen. Nun bekommt auch Speyer seine eigene Ampelfigur: den "Brezelbu". 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sieben Brezelbu-Ampeln leuchten grün und rot Uwe Wöhlert ist Vorsitzender des Verkehrsvereins Speyer und stolz auf seine Brezelbuwe: "Der Brezelbu trinkt gern ein Bier und isst gerne eine Speyerer Brezel. Dann trinkt er noch ein Bier und isst noch eine Brezel. Und insofern ist er schon körperlich jemand, der zeigt, dass es ihm gut geht und ihm das Brezelfest supergut gefällt." Am Donnerstag ist es wieder soweit: Brezelfest in Speyer. Verkehrsverein Speyer Übrigens sind es sieben Brezelbu-Ampeln, die den Besuchern den Weg zum Brezelfest leuchten, zunächst waren nur sechs geplant. Insgesamt hat die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben 6.000 Euro in die Designer-Fußgängerampeln investiert. Die erste Brezelbu-Ampel wurde am Mittwoch am Schillerweg, Ecke Rheinallee hinter dem Speyerer Dom angebracht. SWR Zum Fassanstich leuchten sie alle Das Brezelfest wird am Donnerstag um 18 Uhr auf dem Speyerer Festplatz eröffnet - mit dem traditionellen Fassanstich. Gefeiert wird bis zum 11. Juli. Das Brezelfest zählt mit bis zu 300.000 Besuchern zu den größten Volksfesten in der Region. Ursprünglich waren nur sechs Brezelbu-Ampeln geplant, jetzt sind es sieben. SWR