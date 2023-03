per Mail teilen

Helen Roth ist Redakteurin im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web, App und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit November 2022 ist Helen Roth als Multimedia-Redakteurin Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Zuvor arbeitete sie unter anderem als Redakteurin und Autorin bei SWR2 in der Aktuellen Kultur im Funkhaus Baden-Baden.

Helen Roth SWR

Meine Heimat

Meine Wahlheimat liegt in der Südpfalz: Landau lernte ich während meines Studiums kennen und lieben. So sehr, dass ich als Dozentin an der Universität auch beruflich meine Heimat dort gefunden hatte, dachte ich. Dann wurde mir der Hörsaal aber irgendwie zu klein. Ich wollte mehr Menschen erreichen, informieren und spannende Geschichten aufdecken. Als Journalistin beim SWR ist mir das zum Glück möglich.

Mein Antrieb

Jeden Tag aufs Neue möchte ich dem aktuellen Zeitgeschehen auf den Grund gehen, es hinterfragen und einordnen. Einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen finde ich deshalb trotzdem nicht immer – die Welt ist nicht schwarz oder weiß. Umso wichtiger ist es mir, die Themen so aufzubereiten, dass möglichst viele Menschen einen Zugang dazu finden. Ich bin davon überzeugt: fundierter Journalismus hat den längeren Atem und setzt sich gegen Fake News durch.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Zum Glück muss ich mich im Regionalstudio auf kein Thema festlegen. Von der Politik, über die Gesellschaft bis hin zur Umwelt: jeder Tag hält neue Themen bereit, die aufgearbeitet werden wollen. Nichtsdestotrotz hege ich eine Leidenschaft für Kulturthemen. Glücklicherweise hat die Westpfalz in diesem Bereich einiges zu bieten.

Als Autorin hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Im für mich schönsten Beruf der Welt habe ich schon so viele spannende Menschen und ihre Geschichten kennenlernen dürfen. Einen Moment möchte ich deshalb stellvertretend nennen: Auf der documenta fifteen habe ich das neurodiverse Künstlerkollektiv Projekt Art Works getroffen. In dem Künstlerbund arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe kreativ zusammen. Das hat mich sehr beeindruckt, denn mit ihrem Engagement haben sie anschaulich gezeigt, dass gelebte Vielfalt das Leben von allen Menschen bereichert.