Freibäder im Westen der Pfalz sind zufrieden mit der Saison

Die Freibadsaison ist doch nicht ins Wasser gefallen. Der August hat mit seinen vielen Sonnenstunden die Besucherzahlen nach oben korrigiert. Die Betreiber in der Westpfalz sind zufrieden.

"Alles in Allem können wir mit den Zahlen doch zufrieden sein", sagt Helge Schneider vom Wasgaufreibad im südwestpfälzischen Hauenstein. "Die Schwarzmalerei vieler Betreiber Ende Juni, da nehm ich uns nicht aus, war dann doch etwas übertrieben."

In der Schlechtwetterphase ab der Öffnung Mitte Mai bis Ende Juni kamen natürlich deutlich weniger Besucher, meint Scheinder. "Hier hielten uns lediglich unsere Stammgäste die Treue. Die zweite Saisonhälfte ab Mitte Juli lief dagegen deutlich besser, weil der Wetterumschwung glücklicherweise einigermaßen mit dem Beginn der Sommerferien in Rheinland-Pfalz zusammen fiel."

Besucherzahlen im Wasgaufreibad in Hauenstein bleiben gleich

Mit rund 40.000 Besuchern seien die diesjährigen Besucherzahlen im Wasgaufreibad mit den Zahlen von 2023 fast identisch. Das spiegle auch den Schnitt der letzten zehn Jahre wieder. Nur der Rekordsommer 2022 bescherte dem Bad einen Ausreißer nach oben.

83.000 Menschen im Warmfreibad in Kaiserslautern

Trotz verhaltenen Sommerstarts im Mai und Juni haben knapp 83.000 Menschen das Warmfreibad in Kaiserslautern besucht. Im Vergleich zum Vorjahr waren dort damit trotzdem ca. 10.000 Menschen weniger schwimmen. Die Waschmühle in Lautern verzeichnet dagegen in diesem Jahr ein Plus. Obwohl das Bad erst Ende Juni öffnete und damit insgesamt eine Woche kürzer geöffnet war als 2023, stiegen die Besucherzahlen von ca. 51.000 Personen auf fast 59.000 Personen.

Das Freibad Waschmühle in Kaiserslautern. SWR

„Trotz erschwerter Bedingungen wie der verspäteten Öffnung und des zunächst schlechten Wetters konnten wir insbesondere in den Ferien vielen Familien dennoch ein schönes Ferienvergnügen sowie Spaß und Freude bereiten,“ sagt Sportdezernentin Anja Pfeiffer (CDU). Besucherstärkster Tag in der Waschmühle war der 11. August mit knapp 3.050 Gästen. Im August haben dank dem guten Wetter mit knapp 28.500 Personen auch die meisten Menschen das Freibad besucht.

Mehr Besucher durfte nach Angaben der Stadtwerke in diesem Jahr auch das Kombibad PLUB in Pirmasens begrüßen. Die Sommersaison, die im Kombibad mit der Öffnung des Freibads beginnt, endete am 8. September. Mit 1.002 Badegästen haben am 1. September die meisten Menschen im Freibad den Sommer genossen.

Weniger Badegäste im Naturerlebnis-Bad in Rockenhausen

Das Naturerlebenis-Bad in Rockenhausen hat seine Saison Mitte dieses Monats mit einer Gesamt-Besucherzahl von 29.600 Gästen beendet. Das sind knapp 3.000 Gäste weniger als im Jahr davor. "Aber zumindest haben die guten Monate Juli und August uns etwas versöhnlich gestimmt", sagt Elke Dahl von der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Im Durchschnitt kamen in das Freibad in diesem Jahr über die gesamte Saison pro Tag knapp 240 Besucher. Im vergangenen Jahr waren es knapp 260 Menschen pro Tag.

Freibad Biebermühle kann sich auf treue Badegäste verlassen

Obwohl vom Hochwasser an Pfingsten betroffen, eröffnete das Freibad Biebermühle pünktlich zum 1. Juni die Freibadsaison. "Der Juni und der Juli waren dann doch eher bescheiden", erzählt der Leiter des Freibads, Thomas Wafzig. Man habe aber treue Badegäste, auf die man sich verlassen könne. "Außerdem hat es der August dann doch noch mal raus gerissen."

Die Becken im Freibad Biebermühle wurden nach dem Hochwasser im Mai schnell wieder vom Schlamm befreit. SWR

Mehr Besucherinnen und Besucher im Waldfreibad Rodenbach

In Waldfreibad Rodenbach der Verbandsgemeinde Weilerbach sind die Betreiber ebenfalls zufrieden mit der Badesaison. "Trotz des zunächst schlechten Wetters hatten wir jeden Tag regulär geöffnet", sagt der Leiter des Waldfreibades, Thomas Metzger. Die Verlässlichkeit hat sich seiner Meinung nach ausgezahlt. "Fast 74.000 Badegäste konnten wir in diesem Jahr einen schönen Badetag bereiten." Im vergangenen Jahr waren es rund 68.000 Schwimmerinnen und Schwimmer.

Das Waldfreibad in Rodenbach verfügt über ein Schwimmerbecken, dessen Wasser durch eine Solaranlage beheizt wird, ein Nichtschwimmerbecken und ein Planschbecken für Kleinkinder. Auf dem Gelände befinden sich außerdem ein Bolzplatz, Beachvolleyballfelder, ein Basketballfeld und ein Matschspielplatz. Verbandsgemeinde Weilerbach

Im Freibad in Zweibrücken bleibt die Besucherzahl gleich

Auch in Zweibrücken haben die Stammgäste des Freibads die Bilanz oben gehalten. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder, sagt der Pressesprecher der Stadt, Jens John. Im Schnitt kamen in den letzten drei Jahren durchschnittlich pro Jahr 32.400 Badegäste zum Schwimmen und Entspannen.