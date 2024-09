Saison-Ende naht: Was die Freibäder in RLP vom Sommer 2024 halten

Ein paar warme Tage stehen uns noch bevor, doch spätestens in der kommenden Woche ist die große Hitze voraussichtlich vorbei. Für die Freibäder in Rheinland-Pfalz der richtige Zeitpunkt, denn viele von ihnen haben am Wochenende das letzte Mal geöffnet.

Anfang des Sommers taten einem die Freibäder fast richtig Leid - und die vielen sonnen- und wasserhungrigen Kinder auch: Gefühlt nichts als Regen und maue Temperaturen, eine Unwetterwarnung nach der nächsten. Doch dann kam er doch noch, der Sommer - gerade rechtzeitig zu den Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Ob das noch für positive Stimmung bei den Freibädern kurz vor Ende der Saison gereicht hat?

Die Stadtwerke Trier scheinen unterm Strich zufrieden zu sein: "Erfreulicherweise konnten die Stadtwerke Trier in der Freibadsaison 2024 bislang mehr als 60.000 Gäste begrüßen", teilten diese am Mittwoch mit. Der stärkste Tag sei der 20. Juli mit mehr als 3.400 Badegästen gewesen. Während das Schönwetterbad dort am kommenden Sonntag seinen letzten Badetag feiert, hat das NordBad an der Mosel weiterhin geöffnet und schließt je nach Wetterlage Anfang Oktober.

Das Freibad Oberwerth mit seiner knallroten Rutsche im Kinderbecken. Pressestelle Stadt Koblenz

Koblenz und Neustadt: Besucherzahlen teils besser als 2023

In der Region um Koblenz wollten eigentlich viele Freibäder ebenfalls am Wochenende ihre Saison beenden. Wegen des aktuell schönen Wetters gehen einige aber bis voraussichtlich Mitte September in die Verlängerung - etwa das Koblenzer Freibad auf dem Oberwerth, die Bäder in Lahnstein, Boppard, Ransbach-Baumbach, Höhr-Grenzhausen und Andernach.

"Die meisten Freibadbetreiber, mit denen ich Kontakt hatte, sind zufrieden mit der Saison."

Der viele Regen habe zwar den Beginn der Freibadsaison ziemlich vermasselt. Aber die vergangenen Wochen mit viel Sonne hätten einiges wettgemacht, berichtet SWR-Reporterin Kathrin Freisberg. Teilweise seien die Besucherzahlen sogar besser als im vergangenen Jahr.

Ähnliche Bilanz in der Vorder- und Südpfalz: Im Stadionbad in Neustadt seien dank der vielen Sonne im August über 88.000 Besucher gekommen, hieß es - mehr als im Jahr zuvor. Jetzt sind die Türen dort geschlossen. Weiter nördlich in Deidesheim läuft die Saison noch: Bisher waren dort 25.000 Menschen im Wasser. Auch an der Südlichen Weinstraße verbucht das Freibad in Offenbach an der Queich mit mehr als 68.000 Besuchern ein gutes Jahr.

Saison läuft noch in Kaiserslautern und Rheinhessen

Im Raum Kaiserslautern und im Raum Mainz wollen viele Bäder noch ein paar Besucherzahlen einsammeln - einige haben noch bis Mitte oder gar Ende September geöffnet. Im Freibad Ingelheim und im Naturerlebnisbad Bingen kann man noch bis zum 14. September ins Becken springen.

Viele Freibäder veranstalten zum Saisonende das traditionelle Hundeschwimmen - so auch das Mainzer Taubertsbergbad (Symbolbild). dpa Bildfunk Picture Alliance

Im Rheinhessenbad in Nieder-Olm werde ab dem 16. September geprüft, ob das Wetter noch gut genug für den Betrieb ist, hieß es von der Verbandsgemeinde. Bleibe es warm, dann könnte das Rheinhessenbad bis zum 28. September offen bleiben. Im Mainzer Taubertsbergbad ist am Sonntag, den 15. September, definitiv Schluss: Dann findet das traditionelle Hundeschwimmen statt.

Besonders flexibel zeigt sich das Wartbergbad in Alzey: Dort entscheidet der Bürgermeister, wie lange das Bad noch geöffnet hat, sagt der leitende Schwimmbadmeister, Willi Ehret: "Wir haben schon lange kein festes Datum mehr, an dem das Freibad schließt."