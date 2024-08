In BW startet ein Programm zur Sprachförderung in Kitas. In Speyer wird der bundesweite "Tag des offenen Denkmals" eröffnet. Spannung versprechen die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg.

Am 1. September stehen in Thüringen und Sachsen Landtagswahlen an, Brandenburg wählt drei Wochen später, am 22. September. Die drei Wahlen finden bundesweit besondere Beachtung - vor allem angesichts des Umfragehochs der AfD. In Brandenburg und Thüringen liegt sie demnach vorn, in Sachsen hinter der Union. Der Bundesverfassungsschutz stuft die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Die Landesämter in Sachsen und Thüringen nennen die Partei "gesichert rechtsextrem".

Wer zur Abgabe einer Steuererklärung für 2023 verpflichtet ist und nicht von einem Steuerberater betreut wird, muss dies bis Montag, 2. September, erledigt haben. Eigentlich endet die Frist Ende August. Da der letzte Tag des Monats aber auf einen Samstag fällt, verschiebt sich die Abgabefrist.

Empfänger von staatlichen Corona-Hilfen müssen ihre Schlussabrechnungen bis Ende September eingereicht haben. Der Staat prüft damit, ob die Antragstellenden tatsächlich Einkommensausfälle in der vorhergesagten Höhe hatten. Ist dies nicht der Fall, müssen die Hilfen ganz oder teilweise zurückgezahlt werden. Wenn der endgültige Anspruch die bereits gezahlten Zuschüsse übersteigt, ist auf Antrag auch eine Nachzahlung möglich. Wer keine Schlussabrechnung macht, muss die Corona-Überbrückungshilfe in voller Höhe zurückzahlen.

Alle Autos, die ab 1. September erstmals zugelassen werden, müssen die Abgasnorm Euro 6e erfüllen. Sie setzt für Stickoxide (NO) den Wert von 1,43 auf 1,1 herunter und die Partikelzahl (PN) von 1,5 auf 1,34. Autos dieser Euro-Norm dürfen bis spätestens 31.12.2025 neu zugelassen werden. Bis zum Inkrafttreten der Euro-7-Norm hat die EU-Kommission mehrere Zwischenschritte vorgesehen. Die zweite Stufe der Abgasnorm Euro 6e ist dann ab 2026 für alle Neuzulassungen vorgesehen.

Am 8. September enden die Sommerferien in Baden-Württemberg, am Folgetag beginnt das Schuljahr 2024/2025. Geht es nach dem Willen der Landesregierung, bedeutet das für Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 12 an Gymnasien, dass sie die letzten G8-Jahrgänge sind. Ab dem Schuljahr 2025/26 soll das neunjährige Gymnasium wiedereingeführt werden. Allerdings zunächst nur für die Klassen 5 und 6. Eine Elterninitiative will dagegen erreichen, dass auch ältere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten dann das Abitur in neun Schuljahren absolvieren können.

In Rheinland-Pfalz hat das neue Schuljahr schon am 26. August begonnen. Das Land hat das achtjährige Gymnasium nie flächendeckend eingeführt.

Mit dem neuen Schuljahr startet in Baden-Württemberg ein Programm zur Sprachförderung von Kita-Kindern. Vorschulkinder, bei denen in der Einschulungsuntersuchung erhebliche Sprachdefizite festgestellt wurden, sollen im Jahr vor der Einschulung vier Stunden pro Woche in Gruppen speziell unterrichtet werden. Die Teilnahme ist Pflicht. Das Programm beginnt mit zunächst 450 Gruppen und soll ab Herbst 2027 flächendeckend für 4.200 Gruppen im Land durchgeführt werden.

Seit Juni benötigten Bahnreisende auf fast allen Strecken ins Ausland eine Sitzplatzreservierung. Als Grund hatte die Deutsche Bahn die hohe Nachfrage wegen der Fußball-Europameisterschaft im Juni angegeben. Damit ist es vom 1. September an vorbei. Nur die Reservierungspflicht zwischen München und Zürich gilt noch bis einschließlich 5. Oktober.

Nicht erschrecken, wenn plötzlich Sirenen heulen und das Smartphone schrillt: Am 12. September ist bundesweiter Warntag. Bund, Länder und Kommunen erproben in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel. Ab 11 Uhr wird eine Probewarnung an alle Multiplikatoren (zum Beispiel Rundfunksender und App-Server) geschickt. Zugleich sollen - wo noch vorhanden - die Sirenen heulen. Gegen 11:45 Uhr erfolgt dann die Entwarnung. Der bundesweite Warntag findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt.

Wer mit Gas heizt und seine Heizung zuletzt vor 2020 hat überprüfen lassen, muss bis 15. September einen Heizungscheck durchführen lassen. Dabei wird das gesamte System auf die optimale Wärmeerzeugung hin überprüft. Das macht entweder der Schornsteinfeger oder ein Handwerker aus dem Bereich Sanitär-Heizung-Klimatechnik.

Schon seit März können Menschen in Deutschland, die im Todesfall zu einer Organspende bereit sind, das digital unter www.organspende-register.de hinterlegen. Bis Ende September muss dieses Register auch über die jeweilige Krankenkassen-App erreichbar sein. Mit dieser Vereinfachung will die Bundesregierung erreichen, dass mehr Organe gespendet werden.

Am 8. September wird Speyer den bundesweiten "Tag des offenen Denkmals" eröffnen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz spricht von der größten Kulturveranstaltung Deutschlands. Speyer blickt auf eine über zweitausendjährige Geschichte zurück und beherbergt zwei UNESCO-Welterbestätten: den Kaiserdom und Teile der SchUM-Stätten - gemeinsames jüdisches Erbe der Städte Speyer, Worms und Mainz. Für Besucherinnen und Besucher gibt es Führungen, Sonderausstellungen und interaktive Erlebnisse.

Fans von Riesenrad und Festzelt können sich freuen: In Rheinland-Pfalz findet am ersten und zweiten Wochenende im September der Dürkheimer Wurstmarkt statt - das laut der Stadt Bad Dürkheim "größte Weinfest der Welt". In Baden-Württemberg kommen ab Ende September die Wasenfreunde auf ihre Kosten: Am Freitag, 27. ist Fassanstich zum 177. Cannstatter Volksfest.

Mehr als 14 Jahre ist es her, dass der VfB Stuttgart zuletzt in der Königsklasse spielen durfte. Nach der grandiosen vergangenen Saison ist es nun für den Vizemeister der vergangenen Fußball-Bundesligasaison wieder so weit: Vom 17. bis 19. September findet der erste Spieltag der Champions League statt. Gegen wen das Team von Trainer Sebastian Hoeneß antreten muss, wird am Donnerstag, 29. August ausgelost.