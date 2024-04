Viele Kinder haben laut Studien große Probleme beim Lesen und Schreiben. Wie darauf reagieren? Die BW-Landesregierung könnte dazu am Dienstag ein Förderprogramm beschließen.

Die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU in Baden-Württemberg wollen am Dienstag ein Förderprogramm für die Grundschulen auf den Weg bringen. Vorschulkinder sollen im letzten Kindergartenjahr eine verbindliche Sprachförderung erhalten, wenn bei den Schuleingangsuntersuchungen sprachliche Defizite festgestellt werden. Geplant sind zudem sogenannte Juniorklassen für Kinder mit erheblichem Förderbedarf - also eine Art Vorbereitung statt Zurückstellung vom Schulbesuch.

Unabhängig davon soll es für Grundschüler in den Klassen 1 und 2 zusätzliche Sprachförderung geben. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will die Einzelheiten des Grundschul-Pakets am Dienstagnachmittag in einer gemeinsamen Fraktionssitzung von Grünen und CDU vorstellen. Die Landesregierung veranschlagt dafür in den nächsten zwei Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag.

Verpflichtende Sprachförderung in der Kita

Konkret sollen Kinder mit Förderbedarf nach dem Konzept von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) in der Kita eine verpflichtende Sprachförderung von vier Stunden pro Woche in Gruppen mit durchschnittlich acht Kindern erhalten. Dann sollen die Kinder ein halbes Jahr vor der Einschulung nochmal getestet werden. Wer dann noch Förderbedarf hat, kommt in der Schule erst mal in eine Juniorklasse und wird vertieft gefördert. Diese ist der Klasse 1 vorgelagert und soll mit 22 Wochenstunden eingerichtet werden.

Mit dem Paket will die grün-schwarze Regierungskoalition auf die massiven Sprachdefizite von Viertklässlern reagieren. Schulstudien hatten ergeben, dass gut ein Drittel der Zehnjährigen große Probleme beim Lesen und Schreiben hat.

Sprachförderung kostet langfristig viel Geld

Die geplante Sprachförderung in Kitas und Grundschulen dürfte das Land auf Dauer viel Geld kosten. Kultus- und Finanzministerium hatten nach SWR-Informationen kurz vor einem Koalitionstreffen Mitte April erstmals gemeinsame Zahlen zu den erwarteten Kosten vorgelegt. Im Endausbau sollen die Kosten demnach bei rund 400 Millionen Euro pro Jahr liegen.

Kultusministerin Schopper rechnet damit, dass etwa ein Drittel der Viereinhalbjährigen, die bei einer Schuleingangsuntersuchung getestet werden, zusätzlich gefördert werden müssen. Das wären ungefähr 30.000 Kinder pro Jahr. Weil das Lehrpersonal noch angeworben werden muss, rechnen die Experten in Kultus- und Finanzministerium mit einem stufenweisen Aufwuchs der Kosten. Im kommenden Jahr sollen die Investitionen bei gut 110 Millionen Euro liegen. Allerdings soll der Löwenanteil von 60 Millionen Euro in die Fortführung des Programms "Rückenwind" fließen, aus dessen Finanzierung sich der Bund nach Ende der Corona-Pandemie zurückzieht. Weitere 40 Millionen Euro sind für die Weiterführung der Sprach-Kitas vorgesehen.

2026 sollen die Investitionen für die Sprachförderung dann schon bei rund 150 Millionen liegen. Ab 2027 gehen die Kosten stark nach oben, weil das Land die Kommunen als Schulträger beim Ausbau der Grundschulen unterstützen muss. Für 2028 wird erwartet, dass dann die Personalkosten für die zusätzlichen angestellten Lehrkräfte voll zu Buche schlagen. Hier rechnet die Landesregierung mit Kosten von 380 Millionen Euro. Danach soll es dem Vernehmen nach nochmal auf etwa 400 Millionen hochgehen.