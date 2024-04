Über 200 Millionen Euro für Sprachförderung in Kitas und Grundschulen will das Land in den nächsten zwei Jahren ausgeben. In Bad Mergentheim ist man da schon einen Schritt weiter.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist mit steigendem Migrationsanteil auch der Bedarf an frühkindlicher Sprachförderung in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Andreas Berns, städtischer Sachgebietsleiter für Kinderbetreuung, hat daher ein Modellprojekt angestoßen, bei dem Kindergartenkinder spielerisch Deutsch lernen können.

Mit Bildtafeln den Grundwortschatz erlernen

Andreas Berns ist bei einer Fortbildung auf die Methode aufmerksam geworden, bei der Kindergartenkinder anhand von Bildtafeln ihren Wortschatz erweitern. Diese hat er dann mit der Dozentin Elke Wieland für den Bereich Sprachförderung adaptiert. Mit Unterstützung des Staatlichen Schulamtes ist daraus ein Modellprojekt geworden, das seit vergangenem Sommer in Bad Mergentheim praktiziert wird.

Das ist ein pädagogisches Konzept, bei dem Kinder anhand von Bildtafeln und dem gesprochenen Wort relativ einfach einen Grundwortschatz erlernen.

Modellprojekt fließt spielerisch in Kita-Alltag mit ein

In Bad Mergentheim machen bereits 15 von insgesamt 21 Kindergärten beim Modellprojekt mit. Die Fachkräfte der jeweiligen Einrichtungen nehmen an speziellen Schulungen teil und können das Erlernte dann in den Kita-Alltag einfließen lassen. "Das ist so niederschwellig auch für die Kindergärten, dass es nicht zu einer zusätzlichen Belastung wird, dass man nicht sagt, jetzt müssen wir noch etwas extra machen, sondern das geht in den spielerischen Tagesablauf mit ein", sagt Andreas Berns.

Bisher kein Interesse von anderen Kommunen

Das Konzept wäre sicherlich auch in anderen Städten umsetzbar, ist Berns überzeugt. Zumal der personelle, zeitliche und auch finanzielle Aufwand nicht besonders groß seien. Bisher sind aber noch keine Kommunen auf ihn zugekommen.

Mit einer ordentlichen Sprachförderung im Kindergartenbereich legen wir natürlich den Grundstein für eine gute Grundschulausbildung bei unserem immer mehr steigenden Migrationsanteil.

In Bad Mergentheim hat man einen guten Weg der Sprachförderung gefunden, glaubt Andreas Berns. Er befürwortet die Entscheidung der Landesregierung, für die Sprachförderung in Kitas und Grundschulen in den nächsten beiden Jahren insgesamt bis zu 250 Millionen Euro ausgeben zu wollen.