Das wird wichtig im Juni 2024 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Heim-EM, EU-Wahl, europäisches Zahlungssystem - der Juni steht im Zeichen Europas. Auf Verbraucher, Wähler und vor allem auf Zuwanderer kommen zudem weitere wichtige Änderungen zu.

Wer bereits per Briefwahl seine Kreuzchen gesetzt hat, weiß, was demnächst auf alle Vor-Ort-Wähler zukommt: eine wahre Zettelflut. Denn: Am 9. Juni ist Groß-Wahltag.

Außer der Wahl des EU-Parlaments, bei der erstmals Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen, finden sowohl in Baden-Württemberg als auch Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen statt. Hier werden neben Stadträten, Verbandsgemeinderäten, Kreistagen und Landräten in einigen Kommunen auch Bürgermeister oder Ortsvorsitzende gewählt.

Am 14. Juni beginnt die von Fußballfans heiß ersehnte Heim-EM mit dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft in München gegen Schottland (Anpfiff: 21 Uhr). 24 Teams aus Europa kämpfen an zehn Spielorten in Deutschland um den Titel - auch in Stuttgart.

Hier finden insgesamt fünf EM-Partien statt, darunter das zweite Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ungarn am 19. Juni (18 Uhr). Außerdem steigt hier ein Viertelfinale am 5. Juli (18 Uhr), eventuell - zum Beispiel, wenn Deutschland Gruppenerster wird und das Achtelfinale übersteht - mit deutscher Beteiligung. In rheinland-pfälzischen Stadien wird nicht gespielt, dafür wird hier an ein paar Orten Public Viewing angeboten:

Ab dem 27. Juni greift eine Reform des Einbürgerungsrechts. Diese sieht vor, dass Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, bereits nach fünf - anstatt wie bisher nach acht Jahren - die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Hauptvoraussetzung hierfür: Sie müssen selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Wer besondere Integrationsleistungen vorzuweisen hat - beispielsweise ehrenamtliches Engagement bei der Feuerwehr - kann fortan bereits nach drei statt sechs Jahren in Deutschland den deutschen Pass beantragen.

Neu ist zudem: Wer sich einbürgern lässt, muss seine alte Staatsbürgerschaft nicht mehr abgeben. Umgekehrt gilt dies auch für Deutsche: Wer eine ausländische Staatsbürgerschaft annimmt, darf künftig auch ohne Ausnahmegenehmigung den deutschen Pass behalten.

Nach dem 30. Juni dürfen Kosten für das Kabelfernsehen nicht mehr über die Nebenkosten abgerechnet werden. Das sogenannte "Nebenkostenprivileg" wird abgeschafft. Wer bislang Kabelfernsehen im Mietvertrag mit drin hatte, sollte sich bis Ende Juni also schleunigst um einen Anbieter kümmern - sonst könnte schon zeitnah die TV-Mattscheibe schwarz bleiben. Warum die Neuerungen Kabelfernsehen für einige Mieterinnen und Mieter teurer machen, wird hier erklärt:

Einfach das Handy zücken und digital bezahlen: Für Nutzerinnen und Nutzer von Diensten wie PayPal oder von Apple war das bisher schon möglich. Ab Ende Juni geht mit "wero" ein vergleichbares Angebot der europäischen Zahlungsinitiative EPI - ein Zusammenschluss europäischer Banken (darunter Deutsche Bank, Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken) - an den Markt.

Das europäische Zahlungssystem "wero" soll vor allem amerikanischen Anbietern Konkurrenz machen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Silas Stein

Die "digitale Brieftasche" soll amerikanischen Zahlungsanbietern Konkurrenz machen. Zunächst sollen Handy-zu-Handy-Zahlungen möglich sein. In weiteren Schritten sind Zahlungen per "wero" auch in Online-Shops sowie Geschäften vor Ort vorgesehen.

Bahn-Kundinnen und -Kunden aufgepasst! Ab 9. Juni wird es die BahnCards 25 und 50 nicht mehr als Karte geben. Der Grund: Die Bahn stellt auf digitale Versionen um. Damit könnten nach Angaben des Konzerns jährlich bis zu 30 Tonnen Plastik eingespart werden.

Demnächst Geschichte: BahnCards 25 und 50 aus Plastik wird es nicht mehr geben. dpa Bildfunk Picture Alliance

Für die Beantragung der BahnCards braucht es künftig ein Online-Kundenkonto. Wer sich hierbei unsicher fühlt, kann sich in DB-Reisezentren Hilfe holen - und zur Not die BahnCard statt aufs Smartphone zu laden auch ausdrucken lassen. Die BahnCard 100 bleibt übrigens vorübergehend noch im Scheckkartenformat erhalten.

Im Juni nimmt die Festival-Saison so richtig Fahrt auf - mit wahren Highlights im Südwesten. Ein Klassiker ist "Rock am Ring" am Nürburgring in der Eifel vom 7. bis 9. Juni. Einer der prominenten Headliner hier ist in diesem Jahr die amerikanische Rockband Green Day. Mit Ed Sheeran kommt ein Weltstar nach Baden-Württemberg: Am 22. Juni tritt der britische Popsänger auf dem "Southside"-Festival in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen) auf.

Tausende hatten am Ufer verfolgt, wie das ausrangierte U-Boot U17 im Frühjahr 2023 über den Rhein zum Technikmuseum Speyer transportiert wurde. Am 30. Juni soll die Reise des rund 48 Meter langen Kolosses weitergehen: Zunächst geht es per Schwertransport an den Rhein und dann flussabwärts über Mannheim nach Sinsheim. Der Transport soll insgesamt vier Wochen dauern - Endstation ist das Technikmuseum in Sinsheim.

Sachsen und Thüringen sind die Bundesländer, die dieses Jahr am frühesten in die Sommerferien starten, in beiden gehen sie bereits am 20. Juni - einem Donnerstag - los. Einen Tag später dürfen sich Kinder und Jugendliche in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt über den letzten Schultag freuen. Mit Blick auf die Straßen und Urlauber auf dem Weg in den Süden könnte der Ferienbeginn an den letzten beiden Juni-Wochenenden auch bei uns für Staus sorgen.

In Rheinland-Pfalz müssen sich Schülerinnen und Schüler noch bis zum Ferienstart am 15. Juli, in Baden-Württemberg sogar noch bis zum 25. Juli gedulden.