Sonnig und warm soll es bis weit in den September hinein bleiben. Wir sagen Ihnen, in welchen Freibädern Sie in Rheinhessen und an der Nahe noch schwimmen gehen können.

In Alzey entscheidet der amtierende Bürgermeister, wie lange das Wartbergbad geöffnet hat. "Wir haben schon lange kein festes Datum mehr, an dem das Freibad schließt", so Willi Ehret, der leitende Schwimmmeister vom Wartbergbad.

Bei uns entscheidet der Bürgermeister, wann das Freibad geschlossen wird.

Bei diesem schönen Spätsommerwetter habe das Bad wahrscheinlich bis Ende September offen. Bis dahin entscheide Bürgermeister Steffen Jung (SPD) jeden Freitag, ob das Freibad auch noch die kommende Woche geöffnet bleibt, so Schwimmmeister Willi Ehret.

Der leitende Schwimmmeister Willi Ehret vom Wartbergbad in Alzey hofft auf viele Besucher im September. SWR Hartmann, Ilona

Bürgermeister Jung und Schwimmmeister Ehret besprechen dann, ob das Wetter noch gut genug ist, ausreichend Besucher kommen und ob das Wasser auch noch warm ist. Das Wartbergbad wird nämlich mit Solarenergie beheizt. "Wenn das Wetter schlechter wird und die Sonne weg bleibt, ist das Wasser im Becken einfach zu kalt", erklärt Willi Ehret.

Er hofft jetzt auf viele Badegäste im September, um schlechtere Monate auszugleichen. Mai und der Juni seien eine Katastrophe gewesen. "Die letzten beiden Sommer waren wesentlich besser als der 2024", so Ehret.

Das Salinenbad im Salinental in Bad Kreuznach wird voraussichtlich am 15. September die Freibadsaison beenden. "Wenn es aber noch sehr warm ist, dann überlegen wir es uns noch einmal", sagt Betriebsleiter Marcus Jakob-Korsch vom Salinenbad. Dann würde das Freibad auch noch länger offen bleiben. Das entscheide sich aber kurzfristig.

"Viele wollen jetzt schon, dass das Hallenbad geöffnet wird und das Freibad schließt, weil es morgens nur 8 Grad sind", sagt Betriebsleiter Jakob-Korsch. Andere hingegen würden gerne bis in den Oktober hinein draußen schwimmen. "Man kann es eben nicht jedem recht machen", schmunzelt der Betriebsleiter.

Im Freibad Ingelheim und im Naturerlebnisbad Bingen kann man nur bis zum 14. September ins Becken springen. Beide Bäder haben den gleichen Betrieber, die Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH.

Das Freibad in Ingelheim hat noch bis zum 14. September auf. SWR Judith Seitz

"Wir haben zu wenige Schwimmmeister, deshalb müssen wir auf alle Fälle am 15. September schließen," erklärt Werner Federhenn, der Betriebsleiter der Schwimmbäder.

Im Freibad Gimbsheim (Kreis Alzey-Worms) endet am 7. September um 19 Uhr die Saison 2024. Das Schwimmbad wird von einem Verein betrieben und feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

Der Verein wurde gegründet, weil die Verbandsgemeinde Eich das Schwimmbad von Gimbsheim schließen wollte. Der Verein rettete das Schwimmbad. Jeder kann Mitglied werden und genießt dann viele Vorteile.

Auch das Mainzer Schwimmbad im Stadtteil Mombach wird von einem Verein betrieben. Hier wird gerade die Traglufthalle über dem Olympicpool, dem 50-Meter-Becken, aufgebaut. Das Becken ist deshalb gesperrt. In der Traglufthalle trainieren dann ab dem 16. September die Vereine. Zudem werden dort Schulklassen unterrichtet.

Erst im August und September ist es richtig heiß geworden - der Mainzer Schwimmverein hofft bis Ende September auf viele Gäste. SWR J. Seitz

Für alle anderen bleibt das Mehrzweckbecken vermutlich bis Ende September geöffnet. Das Kinderplanschbecken ist so lange offen, wie es die Temperaturen erlauben. "Das machen wir immer so", sagt Torsten Traxel, Geschäftsführer des Mainzer Schwimmvereins.

Die Saison sei durchwachsen gewesen. "Vor den Sommerferien war es sehr schlecht", so Traxel, "dann aber kamen viele Besucherinnen und Besucher." Eines ist ihm aufgefallen in dieser Saison: "Wir hatten viel weniger verlorene Kleinkinder in diesem Jahr."

Im Mainzer Taubertsbergbad steht über dem Sportbecken bereits die Traglufthalle für den Winterbetrieb. Das Nichtschwimmerbecken und das Kinderbecken des Freibades können noch bis 14. September genutzt werden.

Am Sonntag, den 15. September ist dann das traditionelle Hundeschwimmen zum Saisonabschluss. Von 10 bis 16 Uhr können Frauchen und Herrchen mit ihren Vierbeinern kostenlos im Freibad schwimmen gehen. Danach ist die Freibadsaison zuende.

"Das Rheinhessenbad in Nieder-Olm wird wahrscheinlich noch bis Ende September offen sein", sagt Jörg Kandulla von der Verbandsgemeinde Nieder-Olm, die das Schwimmbad betreibt.

Ab dem 16. September werde geprüft, ob das Wetter noch gut genug für den Betrieb ist, so Kandulla. Bleibt es warm, dann könnte das Rheinhessenbad bis zum 28. September offen bleiben.

Im Heinrich-Völker-Bad in Worms ist es wie jedes Jahr: Die Saison endet Ende September. Das Bad schließt am 30. September. Die Saison sei ganz gut gewesen, heißt es hier.

Das Freibad Maaraue und das Kallebad in Wiesbaden machen bereits am Wochenende zu. Wer dort noch einmal ins Becken springen will, kann das am Sonntag, 7. September, von 10 bis 20 Uhr.