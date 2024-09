Astrid Dornbrach veröffentlicht Pfalzkrimi "Nebel über dem Pfälzerwald"

Mit dem Krimi "Nebel über dem Pfälzerwald" hat die gebürtige Pirmasens eine blutige Liebeserklärung an die Region verfasst. Was die Autorin dazu inspirierte, erfahren Sie hier:

Die in Pirmasens geborene Autorin Astrid Ylva Dornbrach präsentiert mit "Nebel über dem Pfälzerwald" einen Kriminalroman, der wortwörtlich tief unter die Haut geht. Nach ihrer Schauspielausbildung in München kehrte Dornbrach in ihre Heimat zurück und arbeitete als freie Journalistin, unter anderem für die Rheinpfalz. Heute lebt sie mit ihrer Tochter in Berlin und widmet sich ganz dem Schreiben.

Die Wurzel in ihre Heimat reichen aber noch tief. Dicht an an dicht drängen sich die Menschen bei der Krimilesung am Freitagabend im Carolinensaal. Die ehemalige Leichenhalle in Pirmasens ist auch ein wirklich passender Ort für ein Krimidebüt: Das Publikum folgt aufmerksam Astrid Dornbrachs leicht rauchiger Stimme.

"Nebel über dem Pfälzerwald" lautet der Titel von Astrid Dornbrachs erstem Krimiroman. Eine Vorsetzung ist geplant. SWR

Vor ihrem Krimidebüt schrieb die Autorin Lyrik und Kurzgeschichten. Als die Wahlberlinerin aber las, dass Regionalkrimis im Kommen sind, dachte sie: "Ach, das wäre doch spannend, das könnte ich doch auch."

Krimi entführt Leser in den geheimnisvollen Pfälzerwald

Gesagt, getan: Im Mittelpunkt von "Nebel über dem Pfälzerwald" steht Kommissarin Mara Winter. Ihr Leben gerät aus den Fugen, als sie den Mord an einem Polizisten aufklären muss – niemand Geringerem als ihrer Jugendliebe Philipp. Die Leiche wird kurz hinter der Grenze zum Elsass gefunden, und die Ermittlungen führen die Kommissarin tief in ihre eigene Vergangenheit.

War es ein Wilderer? Oder steckt doch eine Tat aus Eifersucht dahinter? Gemeinsam mit dem französischen Kommissar Briand begibt sie sich auf eine nervenaufreibende Suche nach der Wahrheit. Dabei lässt das nächste Todesopfer nicht lange auf sich warten.

Dornbrach schätzt Umgebung um Pirmasens als Inspirationsquelle

"Ich wollte Figuren schaffen, die echt und greifbar sind", erklärt die Autorin. "Mara Winter ist eine starke Frau, die jedoch mit ihren eigenen Dämonen kämpft. Ihre innere Zerrissenheit zwischen beruflicher Pflicht und persönlichen Gefühlen macht sie für mich so spannend."

Die Wahl des Pfälzerwaldes als Schauplatz ist für Dornbrach kein Zufall. "Diese Region ist meine Heimat. Die dichten Wälder, die nebelverhangenen Täler – all das bietet die perfekte Kulisse für einen Kriminalroman", schwärmt sie. "Und die Nähe zum Elsass eröffnet zusätzliche Handlungsebenen und kulturelle Kontraste, die ich im Buch aufgreife."

Fortsetzung von Pfalzkrimi geplant

Obwohl Dornbrachs erster Krimi gerade erst erschienen ist, schreib die Autorin bereits am zweiten Band. Nur soviel sei verraten: Kommissarin Mara Winter wird wieder in der Pfalz und im Elsass ermitteln.