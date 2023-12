Kommissarin im Tatort Ludwigshafen: Lisa Bitter spielt seit zehn Jahren "Johanna Stern"

Für Lisa Bitter ist 2024 in doppelter Hinsicht ein Jubiläumsjahr: Erstens steht für die Schauspielerin aus Herzogenaurach ein runder Geburtstag an und zweitens jährt sich ihr Debüt im Ludwigshafener Tatort zum zehnten Mal. Damals kam sie als Johanna Stern in Tatort-Folge 1.050 "Waldlust" als Analystin des Landeskriminalamts nach Ludwigshafen in das Team um Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), immerhin die dienstälteste unter den Tatort-Kommissaren. 2018 wurde sie die Nachfolgerin von Kriminalhauptkommissar Mario Kopper und ermittelt seitdem Seite an Seite mit Odenthal. Das tut sie natürlich auch im neuesten Tatort "Avatar", der am Sonntag, den 7.1.24, in de ARD ausgestrahlt wird.

Vorher spricht Lisa Bitter in SWR1 Leute darüber, wie schnell die zehn Jahre beim Tatort vergangen sind, warum sie am Ende eher zufällig zur Schauspielerei kam, wie sehr sie ihre Jahre am Staatstheater in Stuttgart geprägt haben und warum Dialekte und Vielfalt in ihrem Beruf eine besondere Rolle spielen.