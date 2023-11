Neue Rollen in Film und TV, neue Herausforderungen und ihr Engagement für die Initiative #ActOut - die Schauspielerin Karin Hanczewski bleibt auch nach dem Tatort Dresden präsent.

Tatort Dresden - Deutschlands beliebtester TV Krimi

Einem Millionenpublikum ist sie bekannt als Oberkommissarin Karin Gorniak im Tatort Dresden. Schauspielerin Karin Hanczewski spielt seit 2016 an der Seite von Cornelia Gröschel und Martin Brambach das Ermittlerteam bei Deutschlands beliebtestem Krimi.

Ende 2024 ist Schluss. Die 41-Jährige verabschiedet sich vom Tatort und will sich nach eigenen Angaben "neuen Herausforderungen" stellen. Der letzte Tatort mit ihr soll dann Anfang 2025 zu sehen sein.

Making of Tatort Dresden HERZ DER DUNKELHEIT

Karin Hanczewski - mehr als nur Tatort

Die neuen Herausforderungen für Karin Hanczewski haben bereits begonnen. Aktuell ist sie im Film "Der neue Freund" gemeinsam mit Corinna Harfuch in der ARD Mediathek zu sehen und in der 3. Staffel der Belgisch-Deutsch-Französischen ARD TV Serie "Parlament". Die Politsatire blickt mit Spott auf den Alltag der Abgeordneten in den EU-Institutionen in Brüssel und Straßburg.

Wie vielseitig die Schauspielerin Karin Hanczewski über ihre Rolle als Tatortkommissarin hinaus ist, zeigt ein Blick auf ihr bisheriges Werk. Sie spielt unterschiedlichste, vielschichtige Charaktere und ist immer wieder in Indie-Filmen zu sehen. Dabei konnte sie lange gar nicht von der Schauspielerei leben.

#ActOut - kein Verstecken der sexuellen und Geschlechts-Identität mehr

Im Februar 2021 war Karin Hanczewski Mitinitiatorin der Initiative #ActOut, bei der sich insgesamt 185 Schauspieler:innen als lesbisch, schwul, bisexuell, quer, nicht-binär und trans outen.

Bislang wird behauptet, dass, wenn wir gewisse Facetten unserer Identität, nämlich unsere sexuelle sowie Geschlechtsidentität offenlegten, wir mit einem Mal bestimmte Figuren und Beziehungen nicht mehr darstellen könnten. Als wäre deren Sichtbarkeit unvereinbar mit unserer Fähigkeit, Rollen überzeugend und glaubhaft für das Publikum zu verkörpern. Diese Unvereinbarkeit gibt es nicht. Wir sind Schauspieler*innen. Wir müssen nicht sein, was wir spielen. Wir spielen, als wären wir es – das ist unser Beruf.

Was daraus nach knapp 3 Jahren geworden ist, wie sie die Zeit vor dem Erfolg gemeistert hat und was ihre Rollen vielleicht doch über sie verraten, darüber sprechen wir mit der Schauspielerin Karin Hanczewski in SWR1 Leute.