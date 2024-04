Autorin Katja Eichinger verrät: so ist die Côte d'Azur wirklich

Katja Eichinger: Autorin, Fotografin, Filmemacherin

Katja Eichinger kann: schreiben, fotografieren, Filme produzieren, Musik machen. Künstlerisch vielseitig begabt also. Katja Eichinger mag Gegensätze - das merkt man auch an ihren aktuellen Arbeiten. Sie hat die erfolgreiche ARD Gefängnis-Serie "Asbest" produziert und nimmt uns in ihrem neuen Buch mit an die Côte d'Azur.

"Das große Blau" ist aber kein Reiseführer, sondern setzt sich eher mit Cannes, Nizza, Monaco und Saint Tropez und den prominenten und weniger prominenten, den reichen und weniger reichen Menschen dort auseinander. Die hohe Dichte an Typen und Geschichten mache die Côte d'Azur aus, so Eichinger. Ein Ort, an dem Extreme und Exzess aufeinander treffen. Ein Sehnsuchtsort, aber kein durchgehender Schönheitsort.