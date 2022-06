Jens Wolters SWR SWR1

Lieblingsband/-titel

"Moment. Darf man wirklich nur EINE Lieblingsband haben?" Dann hätte er seit vielen Jahren ein Problem. Sein Musikgeschmack ist ziemlich breitgefächert und geht von Tony Bennett über Donovan Frankenreiter oder den Fun Love Criminals weiter zu den satten Beatsteaks bis hinzu Kruder & Dorfmeister. Nicht zu vergessen seine Lieblings-Frauenstimme: die von Juliette Lewis. Seinen Lieblingstitel würde er allerdings eher bei den Foo Fighters mit "long road to ruin" finden. Eine Nummer mit ordentlich "Schmackes". Passt beim Sport oder am Schlagzeug.

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für ihn aus: Das Gesamtpaket. Tolle Städte. Ob kleiner und ursprünglich oder größer und wuselig. Dazu eine ordentliche Portion Natur und die Nähe zu Frankreich, zur Schweiz oder Italien. Was will man mehr?

Wenn er nicht Moderator geworden wäre...

... dann Studio-Musiker, ganz klar. Seine klassische Schlagzeug-Ausbildung war nicht nur für die Koordination wichtig, die dann auch wieder als Moderator gefragt ist. Außerdem ist es eine ideale Möglichkeit, auch mal ordentlich Dampf abzulassen.

Lieblingssprichwort/-fluch

"Awa, mach koi ferz!" Als Zugereister versucht er sich erst gar nicht an der Aussprache. Und so bleibt ihm nichts anderes übrig bei all dem Erstaunlichen, dass er in Baden-Württemberg erlebt, als sein vertrautes "Boah!".