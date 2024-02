Fast 19 Jahre lang moderierte sie Deutschlands meistgesehene Nachrichtensendung, knapp 16 Jahre lang war sie regelmäßige in der Hauptausgabe Tagesschau um 20 Uhr zu sehen. Am 31. Januar sprach Judith Rakers ihre letzte Tagesschau. Ihren Abschied gab sie "ganz dezent", ohne großes Aufsehen. Dabei gehörte sie ohne Zweifel zu den beliebtesten Sprecherinnen in der ARD. Dementsprechend bezeichnete man bei der Tagesschau Judith Rakers Abschied als "großen Verlust".

Jetzt geht's ans "Home-Farming"

Jetzt will sich Judith Rakers anderen Dingen zuwenden, ihrer Leidenschaft für das "Home-Farming" und unternehmerischen Tätigkeiten. Alles Dinge, für die sie im stressigen Redaktionsalltag bisher kaum Zeit hatte. Außerdem hat sie ein Kinderbuch geschrieben.

Mit "Wunderschön" weiter unterwegs

Ganz von der Bildfläche verschwinden will sie aber nicht: Unter anderem in der Radio Bremen-Talkshow "3nach9" und im WDR-Reisemagazin "Wunderschön" wird sie weiterhin zu sehen sein. Wie es ihr jetzt geht, was genau sie nun plant und warum sie jetzt lieber sät und erntet, als in die Kamera zu schauen, das verrät Judith Rakers in SWR1 Leute.