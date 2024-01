Lea-Marie und Walter Sittler: "Prost, Onkel Erich" zum 125. Geburtstag von Erich Kästner

per Mail teilen

Lea-Marie und Walter Sittler stehen zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne: Im Stück "Prost, Onkel Erich" zum 125. Geburtstag von Erich Kästner.

Am 23. Februar jährt sich der Geburtstag von Erich Kästner zum 125. Mal. In "Prost, Onkel Erich!" stehen Vater und Tochter Sittler zur Geburtstagsrevue im zu Ehren erstmals gemeinsam auf der Bühne. Walter Sittler erzählt die Lebensgeschichte Erich Kästners und Lea-Marie Sittler übernimmt die Rolle einer Barsängerin. Gemeinsam mit dem Ensemble "Die Sextanten" erzählt das Stück das Leben des großen Autors und politischen Satirikers. Die Hommage spielt schwerpunktmäßig in der fluoreszierenden "Babylon Berlin"-Atmosphäre der 20er- und 30er-Jahre.

Walter Sittler ist einer der populärsten deutschsprachigen Bühnen- und TV-Darsteller. Lea-Marie Sittler hat Gesang und Musik studiert. Seit vielen Jahren lebt sie in Schweden und ist dort gefragte Singer-Songwriterin. Gemeinsam gehen sie in "Prost Onkel Erich!" auf Tour und sind am 6. Februar im Stuttgarter Theaterhaus zu erleben.