"Am Abgrund" heißt die SWR-Produktion, in der Hans-Jochen Wagner die Hauptrolle spielt. Welche Unterschiede es zu seiner Rolle als Freiburger Tatort-Kommissar gibt, verrät er uns in SWR1 Leute.

So richtig vorgezeichnet war Hans-Jochen Wagners Weg zur Schauspielerei erst einmal nicht. Er wuchs in Reutlingen als Sohn von zwei Lehrern auf und studierte erst einmal Mathe und Geschichte auf Lehramt. Nebenbei arbeitete er schon im Theater "Tonne" in Reutlingen. Schließlich entschied er sich für die Kunst und absolvierte eine Schauspielausbildung in Berlin.

Freiburger Tatort: ein Schwabe als Badener

Ich bekomme jeden Herbst Sehnsucht nach der Schwäbischen Alb.

Inzwischen gehört Hans-Jochen Wagner zur ersten Riege der deutschen Schauspieler und schreckt auch vor schwierigen Aufgaben nicht zurück: Für den Freiburger Tatort schlüpft der Schwabe in die Rolle des Badeners, denn Hauptkommissar Friedemann Berg ist tief verwurzelt in seiner Heimat, dem Schwarzwald. Hans-Jochen Wagner lebt schon lange in Berlin, seiner Heimat Baden-Württemberg ist er weiterhin sehr verbunden.

#unsereErde – Kampf um Rohstoffe

Zum ARD-Thementag #unsere Erde - Kampf um Rohstoffe" am 6. März 2024 ist Hans-Jochen Wagner in der Hauptrolle der ARD-Produktion "Am Abgrund" zu sehen. Im Film spielt er den Bundestagsabgeordneten Gerd Meineke, der sich als Europa-Parlamentarier für Demokratie und Menschenrechte in Aserbaidschan einsetzt. Er reist als Wahlbeobachter des Europarats in die Hauptstadt Baku, um dort Leyla, der Tochter seiner Lebensgefährtin Alina zu helfen. Leyla sitzt als Oppositionelle in Untersuchungshaft, weil sie für Demokratie und gegen Umweltzerstörung kämpft. Gerd will sich für die Freilassung Leylas und anderer politischer Gefangener einsetzen und entdeckt dabei ein Netzwerk systematischer Korruption. Im Zentrum des ARD Thementags "#unsere Erde - Kampf um Rohstoffe" unter der Federführung des SWR am 6. März 2024 steht der zentrale geopolitische Konflikt unserer Zeit: das weltweite Wettrennen um die Rohstoffe der Zukunft.

Ab 1. März ist "Am Abgrund" in der ARD Mediathek und am 6. März um 21:45 im Ersten zu sehen.