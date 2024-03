Warum fühlen sich viele Männer nur im Baumarkt als "echte“ Männer"? Was verbirgt sich hinter ihrem stundenlangen Schweigen und und was ist schlimmer: Wenn sie krank sind oder dem Fitnesswahn erliegen? Kabarettistin Tina Teubner hat Antworten auf all diese Fragen, bei denen nicht nur Frauen herzhaft lachen können.

Lars Laion Ich habe zwei Kinder und einen Mann. Ich bin also alleinerziehend. Mit Sprüchen wie diesem hat Tina Teubner die Lacher auf ihrer Seite und spart nicht mit Erziehungsratschlägen. Dass ausgerechnet ihr Ehemann, ihre Inspirationsquelle Nummer 1, sie seit vielen Jahren bei ihren Auftritten am Klavier begleitet, macht das Ganze um so komischer. "Mich interessieren Menschen immer eher von innen." Kabarettistin Tina Teubner fragt sich: Was wäre, wenn wir uns über die wirklich wichtigen Dinge im Leben Gedanken machen würden? Oder einfach mal dankbar wären? "Es ist doch seltsam, dass wir hier auf dem glücklichsten, reichsten Fleckchen der Erde leben und in unserer Selbstoptimierung unseren Blick nur auf das richten, was Mängel bedeutet." Melancholisch witzig Tina Teubner hat vom "Deutschen Kleinkunstpreis" bis hin zum "Salzburger Stier" alle wichtigen Preise der Kabarettszene abgeräumt. Sie studierte Musiktherapie in Wien, Geige in Düsseldorf und Münster. Schon früh zeichnete sich ab, dass das Kabarett ihre große Leidenschaft ist. Inzwischen ist sie seit über 30 Jahren auf Tour und sagt: "Es gibt verdammt wenige Abende, an denen ich mich nicht wie Bolle freue." Conträr (Fenn Music) Wenn Du mich verlässt komm ich mit Interpret: Tina Teubner Label: Conträr (Fenn Music)