Verhaltensökonom Dr. Thomas Mathar: Auf dem Weg zu mehr Zufriedenheit

Warum kaufen wir die Hose, weil sie im Sonderangebot ist, auch wenn wir sie nicht brauchen? Was hält uns davon ab, langfristig bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen? Wieviel ist "genug"? Das sind nur einige der Fragen, mit denen sich der Verhaltensökonom Dr. Thomas Mathar beschäftigt.

"Cleverer Konsum"

Machen Sie sich klar, welche Intentionen hinter verlockenden Kaufangeboten stecken! Löschen Sie automatisch hinterlegte Geldkarten und Shopping Apps und planen Sie Bedenkzeiten vor Käufen im Internet ein – das sind nur einige Tipps von Dr. Thomas Mathar, mit denen man unnötige Spontankäufe vermeiden und sich ein Finanzpolster ansparen kann.

Wissen, was man selbst will

Denn hinter allem steckt letztlich die Frage: Was brauchen wir wirklich und was macht uns glücklich? Dazu gehören finanzielle Rücklagen, damit wir uns sicher fühlen können, aber auch ein Wissen über die Dinge, die uns im Alltag Lebenssinn und Freude bereiten. Für die braucht man nämlich oft deutlich weniger Geld, als man denkt.

Zur Person

Thomas Mathar leitet seit 2017 das Zentrum für Verhaltensforschung bei Aegon UK, einem der führenden Anbieter von Investitions- und Finanzdienstleistungen Großbritanniens. Hier untersucht er in großen Studien die Instinkte, Motivationen, Fähigkeiten und Umweltfaktoren, die Menschen dazu bringen, langfristig bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Er promovierte in Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und machte später eine Zusatzausbildung in Verhaltensökonomie an der London School of Economics.