Theresa Brückner ist die erste Digitalpfarrerin Deutschlands, angestellt im Berliner Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Über "theresaliebt" postet sie in den sozialen Medien.

Theresa Brückner ist die Antwort auf schrumpfende Gemeinden und leere Kirchen. Außer an besonderen Festtagen sind die Kirchenbänke oft leer. Also ist sie da, wo die Leute sind: in den sozialen Medien. Und das in einer verständlichen Sprache, mit lebensnahen Geschichten. Sie postet Videos, reagiert auf Kommentare und Fragen – herkömmliche Gottesdienste hält sie vielleicht einmal pro Monat. Manchmal elf Gläubige, eine Pfarrerin. Deshalb die Frage: Wie kann Kirche heute weiter bestehen ohne sich im Kern zu verraten?