Franziska Consolati: Zuhause im Wald und in der Welt

Glück auf wenigen Quadratmetern

Ein kleines rotes Häuschen mitten in den Wäldern Schwedens, mit Außendusche und Klohäuschen im Garten, direkt an einem See. Das ist das Zuhause, nach dem sich Franziska Consolati und ihr Mann Felix schon immer gesehnt hatten, ohne es zu wissen. Ausgerechnet in der Wüste Namibias dämmerte den Beiden, dass das, was sie als Fernweh gedeutet hatten, eigentlich Heimweh war.

"Fernweh und Heimweh können sich zum Verwechseln ähnlich anfühlen"

Seit sie 18 ist zieht es Franziska Consolati in die Ferne. Ihr Ziel: vergessene Regionen der Erde, in der sie der Natur so nah wie möglich kommen will. Ob sie mit dem Fahrrad durchs isländische Hochland geradelt oder mit dem Zelt durch Georgien gezogen ist – nichts erfüllte sie mit so viel Glück wie ein Winter in ihrem eingeschneiten Holzhäuschen in Schweden.

Es gibt keine Faustformel dafür, wie viel Zeit und wie viele Reisen es braucht, bis ein Reisender findet, anstatt zu suchen.

Die Weltreisende

Franziska Consolati ist Weltreisende auf der Suche nach fremden Kulturen und echter Wildnis. Mit ihren Geschichten hat sie bereits zweimal den Autorenwettbewerb des Reiseblogs "The Travel Episodes" und von "Malik National Geographic" gewonnen. Sie engagiert sich stark für nachhaltiges Reisen.