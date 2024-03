per Mail teilen

Bernd Siggelkow, Gründer der "Arche" (c) Tim Rauchhaus

Vor fast 30 Jahren gründete der Theologe Bernd Siggelkow das Kinder- und Jugendhilfswerk "Die Arche". Sein Ziel: den Jüngsten das zu geben, was er selbst nicht hatte – Zuwendung, Geborgenheit und Hoffnung. Siggelkows Eltern trennten sich, als er sechs Jahre alt war. Seine eigenen Erfahrungen haben ihm später dabei geholfen, Kinder zu verstehen. "Die Arche" bietet an über 30 Standorten täglich bis zu 7.000 Jugendlichen etwa ein Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung an.

Hat die Politik bei Kinderarmut versagt?

Aktuell wirft Siggelkow der Politik Versagen beim Thema Kinderarmut vor. Mehr als vier Millionen Kinder lebten in Deutschland in finanzieller Armut. Die Kindergrundsicherung der Ampel nennt er "einen Witz". Die Bundesregierung subventioniere "alles Mögliche" und spare bei, aus seiner Sicht, dem Wichtigsten – den Kindern. Siggelkow fordert mehr Geld und bessere Bildungschancen für die Jugend. "Die Arche" ist eine Erfolgsgeschichte. Ihr Gründer Bernd Siggelkow aber kämpft weiter.